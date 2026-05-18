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TV "Sessão de Terapia" ganha sétima temporada com Selton Mello como protagonista A série estreia dia 22 de maio, no Globoplay, abordando temas como ansiedade, esgotamento, solidão e insegurança

A saúde mental nunca esteve tão em pauta. Em meio à correria constante, às crises coletivas, às pressões profissionais e à sensação de que tudo acontece rápido demais, falar sobre emoções e angústias deixou de ser um luxo para se tornar necessidade.

Ansiedade, esgotamento, solidão e insegurança atravessam gerações, rotinas e relações. É nesse contexto que a série “Sessão de Terapia” tem sobrevivido ao longo dos últimos anos. Sua nova temporada, inclusive, chega ao Globoplay no próximo dia 22.

“O ser humano nunca para de produzir conflitos. Quando ele acha que conseguiu resolver, outra questão surge. Nessa nova fase, vemos pessoas ainda mais ansiosas, querendo correr atrás do tempo perdido”, afirma a criadora Jaqueline Vargas.

Desta vez, o psicanalista Caio Barone, protagonista da trama vivido por Selton Mello, amplia sua agenda de pacientes para tratar de questões contemporâneas delicadas.

Entre os assuntos centrais que vão permear as novas conversas estão maternidade versus pressão social e relógio biológico, cuidado familiar e inversão de papéis entre pais e filhos, autocobrança e pressão corporativa, negação do envelhecimento e hipervalorização da juventude.

“Essa nova temporada mostra que o terapeuta também falha com a sua vida, com seus dramas e com a sua história. O Caio Barone viverá seus dilemas pessoais, lembranças da filha e feridas do passado, para assim fechar seu ciclo de luto e buscar um novo começo”, aponta Selton Mello, que também está à frente da direção.

Ao longo da temporada, Caio surge mais ameno e focado no seu autocuidado. Diante desse cenário, ele retoma os estudos, busca atualização e, pela primeira vez, aceita supervisionar colegas.

Ao consentir fazer a monitoria de Érica, papel de Olívia Torres, ele acaba confundindo os sentimentos e acredita que possa estar vivendo um encontro romântico, o que o desestabiliza e o faz buscar apoio.

“Todas as aflições do Caio Barone vêm à tona nessa temporada, e mostramos como isso afeta a maneira como ele atende seus pacientes e encara seus dilemas pessoais”, explica Roberto d’Avila, que atua como produtor criativo da série.

A lista de pacientes de Caio também será atualizada. Entre os nomes inéditos que ingressam para compor a história estão: Alice Carvalho, Paulo Gorgulho e Bella Camero, que viverão Morena, Ulisses e Ingrid.

“Feliz de participar do projeto. O Selton é um diretor muito atento. A série tem um texto primoroso, e para o ator isso é maravilhoso. A gente vai encontrando camadas, o que aprofunda a narrativa”, valoriza Paulo Gorgulho.

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