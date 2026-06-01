"Sessão de Terapia", no Globoplay, segue formato original em um filão inesgotável

A- A+

Leia também

• Trajetória do SaGrama é tema de documentário produzido pela Revista Continente

• Alexandre Pires é confirmado no Samba Recife 2026; confira os artistas já anunciados

O seriado “Sessão de Terapia” tem temporadas intermitentes. Entre 2012 e 2021, foram cinco temporadas, com 185 episódios no total.



A série estreou em 22 de maio a sexta temporada, que terá 35 episódios distribuídos por sete semanas, trazendo pela terceira vez o ator e diretor Selton Mello no papel do terapeuta Caio Baronne.



Como nos outros anos, o consultório recebe um paciente por dia, de segunda a quinta, e na sexta-feira é a vez de Caio Baronne fazer terapia de supervisão.



A estrutura segue a arquitetura criada pelo psicanalista israelense Hagai Levi, na série “Be Tipul”, em 2005. E tem uma vantagem com que todo o roteirista sonha: conteúdo virtualmente inesgotável.

Quem é quem?

Nessa sexta temporada, os pacientes são Erica (Olívia Torres), Morena (Alice Carvalho), Ulisses (Paulo Gorgulho) e Ingrid (Bella Camero), enquanto Rosa (Grace Passô) assume o posto de terapeuta de supervisão.



Cada um deles traz questões como a pressão em ambientes corporativos (Ingrid), envelhecimento (Ulisses), perdas pessoais (Morena) e pressões no ingresso à vida adulta (Erica). Diante desses pacientes, Caio Baronne busca agir como um espelho, que força cada um deles a se escutar e refletir sobre o incômodo que sente.

Superficialmente, há uma boa chance de cada um desses personagens criarem identificação com uma parcela do público. Mas semana a semana a história de cada um se aprofunda e nesse mergulho a individualidade emerge.



Ao acompanhar os labirintos psíquicos dos pacientes, o público acaba fisgado. É quase impossível não reconhecer as ciladas montadas pelas racionalizações que eles expõem, sempre centradas em sentimentos primários, como medo, raiva e carência.



Sem aquela mistura de distanciamento e compreensão com que lida com seus pacientes. Na temporada anterior, a supervisão era feita pelo Dr. Davi Greco (Rodrigo Santoro), um sujeito afável, que conduzia a consulta pelo discurso do próprio Caio.



Já a terapeuta Rosa tem uma postura mais inquisidora e menos acolhedora. Em ambos os casos, no entanto, é a oportunidade de Selton Mello mostrar versatilidade como ator.

Consistente

Essa estrutura de “Sessão de Terapia” é extremamente generosa e não só com o protagonista. Também com os atores que participam recebem personagens que ganham consistência a cada sessão, com textos que são praticamente monólogos. E os personagens ainda contam com o auxílio luxuoso de intervenções e contrapontos oferecidos pelo terapeuta.



Os roteiros são comandados por Jaqueline Vargas. Ela usa o esqueleto da versão original, mas cria, junto com um corpo de seis outros autores, histórias e personagens originais. A cenografia é simples e elegante; a iluminação suave e com uma textura sofisticada, bem cinematográfica; e a edição calma valorizam o tom intimista que a série merece.

Serviço

“Sessão de Terapia” – Sexta temporada disponível no Globoplay, com liberação de cinco episódios a cada sexta-feira.

Veja também