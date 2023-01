A- A+

Inclusão Sessão no Shopping Guararapes exibe "Gato de Botas 2: O último pedido" para público autista Filme será exibido neste sábado (28), com luzes levemente acesas e o volume do som reduzido

Neste sábado (28), o cinema do Shopping Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, promoverá uma sessão especial para o público com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).



O filme exibido será "Gato de Botas 2: O último pedido", que começa às 13h, na sala 1. Não haverá propagandas ou trailers comerciais no início da sessão.



Na ocasião, as luzes estarão levemente acesas, o volume do som será reduzido, e as pessoas com TEA poderão andar, entrar e sair do local sempre que desejarem.





De acordo com o Cinepólis, que administra o cinema no local, o principal objetivo da ação é proporcionar ao público uma experiência mais confortável e acessível.



O ingresso custa R$ 43 (inteira) e R$ 24 (meia) e pode ser adquirido na bilheteria do cinema ou pela internet, no site ingresso.com.



Serviço:

Cinema inclusivo para público com transtorno do espectro autista

Filme Gato de Botas 2: O Último Pedido

Local: Shopping Guararapes, em Jaboatão das Guararapes

Data: Sábado, 28 de janeiro

Horário: 13h

Ingressos: R$ 50, na bilheteria do Cinepólis ou site ingresso.com

Veja também

BBB 23 Bruna Griphao com piolho? Sister levanta essa hipótese na casa