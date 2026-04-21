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CINEMA Sessões antecipadas de "Michael" chegam nos cinemas brasileiros; saiba o que esperar do filme Sobrinho de Michael Jackson, Jaafar Jackson, assume o papel de tio na cinebiografia

A cinebiografia “Michael”, que chega aos cinemas com sessões antecipadas a partir desta terça-feira (21), é mais um exemplo de quanto é extremamente desafiador para qualquer cineasta traçar um fio condutor para a vida de uma personalidade. Imagina a dor de cabeça para alguém decidido a fazer uma obra sobre Michael Jackson (1958-2009), cujo apelido é "Rei do Pop"?

Outro ponto de atenção é a escolha de Jaafar Jackson como o protagonista. Logo de cara, o primeiro longa-metragem dele é interpretando o tio Michael Jackson, apenas. Depois de uns minutos em tela, Jaafar “some” no personagem e você pode esquecer que é um ator, com destaque para a caracterização e execução do sobrinho nas coreografias, tão marcantes na carreira de MJ, vivido durante a infância pelo ator mirim, Juliano Valdi.

Jaafar Jackson lembra mais a entrega de Jesuíta Barbosa em ''Homem com H'' (2025), do que atuação de Rami Malek em "Bohemian Rhapsody" (2018)





Ao escolher “Michael” e afastar o sobrenome da família Jackson do título do filme, o diretor emite uma mensagem ao espectador. O foco dessa história é o astro da música. Não apenas isso, mas também uma tentativa de traduzir todo o magnetismo em torno do artista e das performances emblemáticas que viraram símbolos culturais, como o clipe de “Thriller”, faixa-título do sexto álbum do cantor, o disco mais vendido da história.

Antes de quebrar recordes e lotar shows em grandes estádios, com turnês de popularidade global, Michael iniciou a carreira ainda na infância. Ele integrou Os Jackson Five, grupo formado por ele e quatro irmãos mais velhos em Gary, Indiana, nos Estados Unidos, gerenciados pelo pai, Joseph Jackson.

A fama prematura privou o astro de experiências comuns na juventude, provocando a fixação dele com a história de Peter Pan, um menino que se recusa a crescer, por exemplo. O isolamento na residência, o Rancho Neverland (Terra do Nunca), com um parque de diversões privado e zoológico, além da busca incessante por padrões extremamente elevados marcam os traços de personalidade do artista.

A figura paterna é um dos membros do clã Jackson com maior destaque no filme depois de Michael. A pressão física e mental do empresário nos filhos, principalmente no protagonista, impacta diretamente na obsessão desenvolvida por MJ em ser perfeito. O ator Colman Domingo (“Sing Sing”) vive o pai de Michael Jackson com tanta maestria que nem toda a simpatia pelo ator é capaz de mitigar uma aversão ao personagem.

Dinâmica similar ao filme sobre Ney Matogrosso, “Homem com H”, que retoma a questão paterna repetidas vezes, afinal o trauma reaparece e atravessa a vida do artista estadunidense assim como a do brasileiro. No que tange a presença de palco, Ney e Michael também são semelhantes, pois têm como particularidade as performances ao vivo.

Diante desse contexto, com tantos episódios de repressão, violência e solidão, Michael Jackson precisava de uma escapatória. A ruptura no filme de Antoine Fuqua vem da intensidade imposta pelo artista, com uma energia ímpar, um rigor técnico e o talento, manifestando um magnetismo encantador no público. É difícil manter a postura na poltrona do cinema durante as sequências musicais, principalmente pela coreografia e entrega de Jaafar Jackson, recriando os passos patenteados do tio.

Pela quantidade de cenas de musicais, a escolha de Antoine Fuqua (“Dia de Treinamento”) na direção e de John Logan (“007 - Operação Skyfall”) assinando o roteiro é criativa. Ambos vêm do cinema de ação, gênero conhecido por coreografar os movimentos dos atores e dublês, mesmo sem a vertente musical os dois conseguiram acompanhar o ritmo de Michael Jackson.

Os fãs mais minuciosos podem notar mudanças na cinebiografia. Um exemplo é a omissão dos primeiros álbuns solos de Michael enquanto integrante de Os Jackson Five, indo direto ao lançamento de “Off the Wall”, como sua primeira produção solo, produzida por Quincy Jones. Até mesmo a ausência de Janet Jackson no longa-metragem, a popular irmã do artista recusou o convite para participar da produção, segundo a TMZ.

Claro, a produção do filme foi supervisionada de perto pelo espólio do artista e familiares, deixando de lado aspectos contraditórios da figura. “Michael” mantém o ritmo acelerado de Michael Jackson, apostando no espetáculo visual e menos no retrato autêntico.

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