videoclipe Setembro Amarelo: banda pernambucana lança videoclipe com mensagem sobre saúde mental Banda Griyö apresenta "Banho de Alecrim" no dia 6 de setembro, com pocket show no Mercado da Boa Vista

Com mais de 15 anos de trajetória musical, a banda Griyö apresenta ao público “Banho de Alecrim”, seu primeiro videoclipe, no dia 6 de setembro, no Mercado da Boa Vista. Lançado em pleno Setembro Amarelo, o vídeo aposta em uma mensagem de fortalecimento da saúde mental através da conexão com o sagrado e a ancestralidade.

O evento de lançamento ocorre a partir das 13h, no Boteco Beco Nu e Cachaçaria Matulão (box 33 e box 34 do mercado), espaços de resistência e apoio à cultura local do instigador cultural Vladimir. O som de abertura ficará por conta do Coletivo Pokas Ideias (PKI).

Já o tão esperado vídeo será oficialmente lançado em plataformas de streaming e redes sociais (YouTube, TikTok e Instagram), simultaneamente à exibição no Beco Nu, às 14h. Na sequência, um pocket show com a banda Griyö.

Griyö

O nome do grupo é inspirado na palavra francesa “griot”, utilizada para designar membros de sociedades da África Ocidental que atuam como contadores de histórias, músicos, poetas e guardiões da tradição oral.

A banda é formada pelos músicos Felipe Griyö (violão e voz), Marlinho (bateria), Catita (guitarra), Flávio Santana (baixo), Beto Cunha (percussão), Andynho (trombone), Hallan Sales (trompete) e Cacau (sax). Griyö, fundador e vocalista da banda, divide o roteiro do clipe de “Banho de Alecrim” com Phelip Guns, que também assina a direção artística da obra.

“Banho de Alecrim”

A direção musical do vídeo é assinada por Ademir Araújo, o Maestro Formiga, músico reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco. Ao longo dos três minutos e meio de duração, as gravações aconteceram em Jaboatão dos Guararapes (Candeias e Barra de Jangada) e Recife (Avenida Guararapes, Marco Zero e Bosque das Samambaias, em Guabiraba).

Já a música “Banho de Alecrim” integra o EP “Afropenobeat”, lançado pelo grupo musical em 2024. A letra foi composta por Griyö durante a pandemia de covid-19 e reflete a busca por esperança em um momento desesperador.

“Faça um favor pra mim, saia da frente do sol, e deixe a esperança vir, deixa luzir…”, diz a letra da canção, inspirada na frase supostamente dita pelo filósofo Diógenes de Sínope para Alexandre, o Grande, quando este o ofereceu qualquer coisa que ele quisesse.

“Esse sol vem simbolizando a vida, a sabedoria e também a importância do autoconhecimento. Creio que essas são coisas que estão faltando ao mundo. Infelizmente, perdemos muito da capacidade de dialogar com o outro e com nós mesmos”, reflete Griyö.

O banho de alecrim é uma prática popular, conhecida por suas propriedades revitalizantes e energizantes. No Candomblé e na Umbanda, ele é frequentemente usado para proteção espiritual, abrindo caminhos e afastando energias negativas. A erva é associada aos orixás Oxalá, Oxóssi e Oxum. A bacia com o banho de ervas é um elemento presente em quase todo o clipe, reforçando o simbolismo relacionado à religião de matriz africana.

“Saudamos nossos ancestrais, o conhecimento, a cura quântica e a felicidade que está em nós. Não importa onde estejamos, sabemos que para encontrar a paz, é preciso se reconectar consigo mesmo, com a natureza e, com certeza, a alegria vai chegar”, explica Griyö.

SERVIÇO:

Lançamento do videoclipe “Banho de Alecrim”, da banda Griyö

Quando: 6 de setembro, às 13h

Onde: Boteco Beco Nú e Cachaçaria Matulão - Mercado da Boa Vista (Box 33 e box 34) - Rua da Santa Cruz, Boa Vista

Entrada gratuita

Informações: @griyobanda

*Com informações da assessoria de imprensa

