Seth Rogen fala sobre fim da parceria com James Franco: 'Faz anos que não trabalho com ele'

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Com uma longa amizade e profícua parceria profissional desde 1999, Seth Rogen e James Franco não se falam mais, muito menos têm planos de trabalhar juntos. Este afastamento, que aconteceu após as acusações de assédio sexual contra Franco em 2018, foi um dos temas da longa entrevista que o Rogen deu ao The New York Times no fim de semana.

“Sinceramente, acho que as nuances disso são pessoais demais para eu entrar em detalhes agora. É uma questão muito pessoal. Existe o lado público da história, sobre o qual eu já falei, e minha posição continua a mesma de antes. Acho que os fatos falam por si: faz anos que eu não trabalho com ele", disse Seth Rogen.



"Mas o lado pessoal é muito cheio de nuances e envolve pessoas que não sei se devo trazer para essa conversa. Também não vejo o que eu ganharia entrando profundamente nesse assunto. Nada mudou desde a última vez que falei sobre tudo isso. Faz muito tempo que não trabalho com ele e não tenho planos de voltar a trabalhar.”

A posição de Rogen desde o surgimento das acusações foi de não trabalhar com o colega após cinco mulheres o acusarem de "conduta sexual abusiva". Quatro delas eram estudantes do curso de atuação de Franco.



Em 2019, duas entraram com uma ação coletiva contra o ator, alegando que ele "adotou um comportamento generalizado inadequado e de conotação sexual com alunas, explorando sua posição de poder como professor e empregador ao oferecer a possibilidade de papéis em seus projetos". Franco fez um acordo, em 2021, para encerrar o processo, pagando US$ 2,23 milhões.

O que diz Franco

Num podcast, antes mesmo de Rogen falar no assunto novamente, Franco assumiu a responsabilidade no caso e expressou sua admiração com o amigo. Eles trabalharam juntos pela primeira vez em 1999, na série "Freaks and Geeks". Na época, Rogen tinha 16 anos e Franco, 21.



Apesar da curta duração do programa, de apenas um ano, a parceria continuou, colocando-os no patamar de uma das duplas mais bem-sucedidas de Hollywood. Depois disso, eles estiveram juntos em várias comédias de sucesso dos anos 2000 e 2010, como "Ligeiramente grávidos", "Segurando as pontas", "É o fim" e "A entrevista".

"Eu admito: eu transei com estudantes. Nenhuma daquela turma específica, mas ao longo do tempo que eu fui professor, transei com estudantes e foi errado", disse ele.



"Ele foi perguntado sobre mim e eu só quero dizer: eu adoro Seth Rogen. Amo Seth Rogen. Trabalhei com ele por 20 anos e não tivemos uma briga nesses 20 anos. Nenhuma. Ele era o meu amigo e colaborador no trabalho mais próximo. Nós nos entrosávamos. E o que ele falou é verdade. Nós não trabalhamos mais juntos agora e nem temos planos para trabalhar juntos. Claro que foi dolorido, mas eu entendo. Ele teve que responder por mim porque eu fiquei calado. Não quero isso. Esta foi uma das razões pelas quais eu quis conversar com você (no podcast) hoje. Não quero que Seth, meu irmão (o também ator David Franco) ou qualquer um respondam por mim".

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