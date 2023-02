A- A+

Carnaval 2023 Sétima edição do Camarote Partiu Galo terá artistas locais e serviços para os foliões Conde Só Brega e Robelly Ramos foram contratados exclusivamente para se apresentar no camarote

A sétima edição do Camarote Partiu Galo anunciou novidades para o Carnaval 2023. Além da localização na Avenida Sul, 1115, o espaço oferece café da manhã completo, feijoada e open bar de bebidas para os foliões.

De acordo com o diretor da Conexão K, Karlus Demetrius, responsável pela organização do evento, além das de shows exclusivos de Conde só Brega, Sheldon e Robelly Ramos, o público também contará com o som da Bateria Cabulosa de Olinda e da Orquestra de Frevo nos intervalos.

“ O Camarote Partiu Galo será marcado de muita animação, com café da manhã, feijoada, open bar de bebidas, além de diversos serviços como salão de beleza, spa e ativações das marcas, ou seja estandes para as empresas divulgarem seus produtos e serviços, tudo reunido num só espaço climatizado”, destacou Karlus Demetrius.

Ainda de acordo com a organização, o Conde Só Brega e Robelly Ramos foram contratados exclusivamente para se apresentar no Partiu Galo 2023.

“ Essa edição será muito movimentada, além de uma mega estrutura, disponibilizaremos um telão de led que transmitirá as atrações e todo o desfile da Avenida Sul e da Imperial em tempo real e ainda teremos um bloquinho que sairá com a banda Bateria Cabulosa, fazendo um percurso pelo Galo”, afirmou Karlus Demetrius.

O primeiro lote já está à venda.O evento acontecerá tradicionalmente, no sábado de Zé Pereira (18/02), a partir das 7h da manhã até as 16hs.

Serviço:

Data: 18/02/2023

Horário: a partir das 7h

Valor : R$210,00 (vendas on-line ou presencial na Ingresso Prime

Endereço: av sul, 1115

Mais informações:81- 99504.2474 ou 99844-5838.

