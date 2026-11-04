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Reality Show Sétima Roça de 'A Fazenda 18' tem Renata Del Bianco, Rikardo Negro, Eduarda Braum e Mayk Leão Disputa ocorre nesta quarta-feira, 4

A sétima Roça de A Fazenda 18 foi definida na noite da terça-feira, 3, e colocou Renata Del Bianco, Rikardo Negro, Eduarda Braum e Mayk Leão na berlinda. Antes da votação do público, porém, três deles ainda terão a chance de conquistar o chapéu de Fazendeiro e garantir mais uma semana no reality show da Record.

A disputa ocorre nesta quarta-feira, 4.

Como foi formada a 7ª Roça de 'A Fazenda 18'?

A formação começou com uma decisão de Daniel Erthal. Após vencer a Prova de Fogo, o peão aceitou a proposta de Adriane Galisteu e trocou o Lampião do Poder por R$ 10 mil. Com isso, o dispositivo foi sorteado entre os participantes da sede, e Thaíde ficou com os poderes das chamas.

O rapper escolheu ficar com a Chama Amarela e entregou a Chama Vermelha a Rikardo. A primeira consequência foi a imunidade de Thaíde, que ficou livre dos votos na formação da Roça.

A primeira indicação partiu da Fazendeira Ana Bruna, que mandou Renata Del Bianco diretamente para o primeiro banquinho. Ao justificar a escolha, ela afirmou: "É uma pessoa desleal e considero ela uma planta."

Na votação entre os participantes, Rikardo Negro e Alfredo Amaral terminaram empatados, com cinco votos cada. Coube a Ana Bruna decidir quem ocuparia o segundo lugar na berlinda. A Fazendeira escolheu Rikardo.

Na sequência, o modelo puxou Eduarda Braum da Baia para completar o terceiro banquinho. A peoa, então, iniciou a dinâmica do Resta Um, que terminou com Mayk Leão na Roça.

O resultado também definiu o veto da Prova do Fazendeiro. Mayk escolheu impedir Renata de participar da disputa. No entanto, o poder da Chama Vermelha, que estava com Rikardo, mudou os rumos da dinâmica: ele usou a vantagem para substituir o veto e tirou Eduarda da competição.

Com isso, Mayk, Renata e Rikardo disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira. Quem vencer conquista o chapéu, escapa da sétima Roça e permanece na sede por mais uma semana.

Os outros três participantes que estiverem na berlinda seguem dependendo da votação do público.

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