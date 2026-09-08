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ROCK IN RIO

Setlist de Elton John no Rock In Rio 2026 teve de "Rocket Man" a "Your Song"

O cantor foi o primeiro artista internacional a ser confirmado para esta edição do festival, ainda em novembro do ano passado

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Elton John foi um dos headliners do Rock In Rio 2026Elton John foi um dos headliners do Rock In Rio 2026 - Foto: Pablo Porciuncula / AFP

Elton John foi o headliner do Rock In Rio 2026 nesta segunda-feira, 7 de setembro, e encerrou a programação do primeiro fim de semana do festival, que volta na próxima sexta, 11.

O cantor foi o primeiro artista internacional a ser confirmado para esta edição do festival, ainda em novembro do ano passado.

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É a terceira vez que Elton John canta no Rock In Rio. A primeira foi há 15 anos, em 2011; a segunda em 2015. Ambos os shows marcaram a memória dos fãs brasileiros.

Setlist de Elton John no Rock In Rio 2026

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