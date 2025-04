A- A+

MÚSICA Setlist de Gilberto Gil em São Paulo: confira as músicas da turnê ''Tempo Rei'' O cantor também abre espaço para músicas que há tempos estavam fora de suas apresentações

O cantor e compositor Gilberto Gil traz para São Paulo ''Tempo Rei'', sua turnê de despedida das grandes apresentações. O primeiro show ocorre nesta sexta-feira, 11, no Allianz Parque. Gil também se apresentará no sábado, 12, e nos dias 25 e 26 de abril. A previsão é que Gil leve 150 mil pessoas nos quatro dias de apresentações. Ainda há ingressos para alguns setores e camarotes (veja informações mais abaixo).

Nessa turnê, Gil se concentra em músicas que lançou entre os anos 1960 e 1980. A lista inclui seus grandes hits de carreira, como Palco, Tempo Rei, Vamos Fugir, Não Chores Mais e Andar Com Fé.

O cantor também abre espaço para músicas que há tempos estavam fora de suas apresentações, entre elas, Rock do Segurança, Se Eu Quiser Falar com Deus e A Gente Precisa Ver o Luar.

A surpresa fica por conta dos convidados especiais que Gil tem chamado a cada apresentação. Em Salvador, onde a tour estreou, o cantor recebeu Margareth Menezes e BaianaSystem. No Rio de Janeiro, os eleitos foram Caetano Veloso, Marisa Monte, Lulu Santos e Anitta. Em São Paulo, a expectativa é que a cantora Maria Rita apareça no palco para cantar com Gil.

Confira o setlist, com base nas apresentações em Salvador e Rio de Janeiro:

Palco

Banda Um

Tempo Rei

Eu só quero um xodó

Em vim da Bahia

Procissão

Domingo no parque

Cálice

Bate macumba

Back in Bahia

Refazenda

Refavela

Não chore mais

Extra

Vamos fugir

A novidade

Realce

A gente precisa ver o luar

Punk da periferia

Rock do segurança

Se eu quiser falar com Deus

Drão

Estrela

Esotérico

Expresso 2222

Andar com fé

Emoriô

Toda menina baiana

Bis

Esperando na janela

Aquele abraço

Veja também