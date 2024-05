A- A+

Doações Seu Barriga do seriado 'Chaves', Edgar Vivar pede doações para o Rio Grande do Sul Ator mexicano usou as redes sociais para lembrar a importância de colaborar com o Estado, que vive a maior catástrofe climática da história

Dessa vez, ele não veio cobrar o aluguel, mas doações. Conhecido na América Latina pelo personagem Seu Barriga, do seriado "Chaves", o ator mexicano usou suas redes sociais para pedir ajuda ao Rio Grande do Sul, que enfrenta atualmente a maior catástrofe climática da história.



O comediante compartilhou em seu Instagram um post do Fórum Chaves, que lembrava a importância de colaborar com o Estado. "O Rio Grande do Sul precisa de nós...", diz o post, que também traz informações para doações.

Nascido em 1948 na cidade do México, Viver estudava medicina e atuava em comerciais de geladeiras quando foi convidado por Roberto Bolaños para participar do Programa Chespirito. Bolaños produzia, escrevia e dirigia diversas atrações, em que também atuava. Uma de suas mais famosas criações, "El Chavo del Occho", marcou gerações em toda a América Latina, incluindo o Brasil, onde foi exibida como "Chaves".

Viver interpretou no seriado o papel de Seu Barriga, proprietário das casas da modesta vila em que vivem os personagens da história. Em quase todos os episódios, ele aparece para cobrar o aluguel de Seu Madruga, que está sempre atrasado.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 107 pessoas morreram em razão dos temporais. O estado registra ainda 136 desaparecidos , 374 feridos e 164.583 desalojados.

