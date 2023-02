A- A+

carnaval Seu Boteco anuncia camarotes no Galo da Madrugada e no Marco Zero Camarote Seu Boteco ofertará espaços exclusivos para quem deseja curtir a folia de momo

O Camarote Seu Boteco está confirmado para os cinco dias de folia, da sexta-feira a terça-feira momesca no Carnaval 2023 do Recife. Com estruturas no Galo da Madrugada e um espaço exclusivo para os shows do Marco Zero, o Seu Boteco retorna com as atrações durante a folia de momo.



Nos intervalos dos shows do Marco Zero, o espaço terá shows exclusivos de Letícia Bastos e Sambarrasta (sexta-feira), Manoel Neto e Sambarrasta (sábado), Bailinho Maravilha e Sambarrasta (domingo), Nós 4 e Felipe & Gabriel (segunda-feira) e Rafa Mesquita, Sambarrasta e Felipe & Gabriel (terça-feira).



Já no Galo da Madrugada, Felipe & Gabriel, Manoel Neto e Sambarrasta animam os foliões no camarote do Maior Bloco do Mundo, com uma estrutura que será preparada para receber o público.

O Camarote Seu Boteco no Galo da Madrugada e no Marco Zero oferecem open food e open bar premium com whisky 12 anos, vodka importada, gin importado, drinks, cervejas (Eisenbahn, Tiger e Heineken Zero), refrigerante e água (mineral, tônica e de coco). Os ingressos estão à venda presencialmente no restaurante Seu Boteco e online através do site do camarote, o www.camaroteseuboteco.com.br.

