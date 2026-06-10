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CINEMA "Seu Cavalcanti", do pernambucano Leonardo Lacca, estreia no Canal Brasil Produzido por Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça, filme acompanha o cotidiano do avô do diretor

“Seu Cavalcanti”, documentário do pernambucano Leonardo Lacca, será exibido pela primeira vez na TV. A estreia será no Canal Brasil, nesta segunda-feira (15), às 20h.

O longa-metragem começou a ser filmado no início dos anos 2000. Nele, o diretor acompanha o cotidiano de seu avô, Severino Cavalcanti, um homem idoso que acaba embarcando nos projetos cinematográficos do neto.

Leonardo Lacca explica, em entrevista ao Canal Brasil, que começou a registrar o avô sem nenhuma intenção de produzir um filme, fazendo isso por alguns anos. A descoberta de que o material poderia virar um longa aconteceu durante o Janela Internacional de Cinema do Recife.



“Em determinado momento, usei algumas dessas imagens para criar as vinhetas de abertura do festival. Foi ali que percebi que aquele material não continha apenas um retrato familiar, mas algo mais. As imagens revelam muita coisa pra gente”, afirmou.

Entre idas e vindas, a montagem da obra durou mais de dez anos. Foi durante esse processo, acompanhado pelos montadores Luiz e Ricardo Pretti, que o diretor foi descobrindo as possíveis narrativas dentro daquilo que havia filmado e, a partir disso, construiu a história.

Transitando entre a ficção e o documental, “Seu Cavalcanti” toca em temas como envelhecimento, autonomia e dignidade. Como o personagem morreu em 2016, com mais de 90 anos, antes da estreia da obra, ela também acabou se transformando em uma espécie de carta de amor de um neto para o avô.

“Ele era carismático, misterioso, engraçado, contraditório e absolutamente singular. Era alguém que eu tinha vontade de observar, e a câmera acabou se tornando uma ferramenta para prolongar esse olhar”, disse o diretor.

Com Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho entre os produtores, o filme traz no elenco participações das atrizes Maeve Jinkings e de Tânia Maria. A estreia nas salas de cinema ocorreu no ano passado.

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