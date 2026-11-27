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MÚSICA Seu Desejo lança "Olho Por Olho" com participação de Solange Almeida Single inédito chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (27), acompanhado de videoclipe que reúne Yara Tchê, Solange e Alessandro em uma trama de traição e vingança

O Seu Desejo lança nesta sexta-feira (27) “Olho Por Olho”, single inédito com participação de Solange Almeida. A faixa, distribuída pela ONErpm, reúne os vocais de Yara Tchê e da cantora convidada, além de ganhar videoclipe com os três artistas. O lançamento musical chegou às plataformas digitais à meia-noite, enquanto o audiovisual estreia no YouTube às 18h.

Composta por Yara Tchê e Alessandro em 2017, a música chega ao público em uma nova versão. A decisão de gravá-la foi acompanhada pelo convite à Solange Almeida, colaboração que surgiu a partir da amizade e da admiração entre os artistas. A aproximação foi fortalecida após Seu Desejo participar do DVD da cantora com “Amor em Alto Nível”. Agora, a banda retribui a parceria com a participação de Solange no novo single.

Gravado em Fortaleza, no Ceará, o videoclipe acompanha a narrativa de “Olho Por Olho” e aposta em elementos de suspense, investigação e vingança. Na história, Alessandro interpreta um homem que mantém uma vida dupla, enquanto Yara Tchê e Solange Almeida dão vida a detetives que investigam o relacionamento que ambas mantêm, sem saber, com o mesmo personagem.

Confira:

A experiência também permitiu que os artistas explorassem a atuação. “Foi muito gostoso gravar esse videoclipe porque a gente conseguiu explorar outra faceta artística nossa, a de atriz e ator, e nos divertimos muito”, conta Yara Tchê. Alessandro destaca a expectativa pelo lançamento e a participação da cantora. “Estamos bem animados por dividir isso com todos os nossos fãs. Fizemos tudo com muito carinho, e foi uma honra ter a Solange Almeida como a voz de ‘Olho Por Olho’ e a detetive dessa história”, afirma.

SERVIÇO

Lançamento do single “Olho Por Olho”, de Seu Desejo e Solange Almeida

Quando: sexta-feira (27)

Disponível nas plataformas digitais; audiovisual estreia no YouTube, às 18h

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