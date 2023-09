A- A+

Música Seu Jorge abre fotos de encontro com Bruno Mars pós show no The Town; veja mais Após realizar apresentação elogiada, astro havaiano da música pop volta a subir ao maior palco do festival paulista, no próximo domingo (10)

O cantor Seu Jorge abriu parte das fotos de um encontro que teve com o colega Bruno Mars após apresentação no festival The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na última semana. Após a realização do show — que o americano volta a apresentar no próximo domingo (10), para encerrar o evento —, o astro da música pop aproveitou uma festa para convidados na capital paulista.

Na publicação que fez no Instagram, Seu Jorge lembrou que encontrou Bruno Mars pela primeira vez há cerca de uma década, também em razão de um festival de música. Na ocasião, porém, ambos não conseguiram conversar. "Depois de uma década, quis o destino que a gente se encontrasse novamente e aqui no Brasil. Foi uma noite muito feliz e musical com diversos shows de artistas maravilhosos. Bruno my brother, quero te agradecer demais pela noite de música, risos e muita resenha", comentou o brasileiro.

Bruno Mars sobe ao palco do festival The Town novamente no dia 10. O cantor havaiano é responsável pelo o que foi considerado o melhor show do evento em São Paulo, como reforça a crítica musical publicada pelo Globo.

Veja line-up e horários do The Town:

Dia 9 de setembro

Palco Skyline

16h05 - Pitty

18h15 - Garbage

20h25 - Yeah Yeah Yeahs

23h - Foo Fighters

Palco The One

15h - Terno o Rei convida Mahmund e Fernanda Takai

17h10 - Detonautas

19h20 - Barão Vermelho convida Samuel Rosa

21h45 - Wet Leg

Palco Factory

16h - Grag Queen

18h - Mc Dricka

20h - Yunk Vino

22h - MC Don Juan

Palco São Paulo Square

15h - São Paulo Big Band

16h30 - São Paulo Big Band convida Vanessa Moreno e Ana Cañas

18h30 - Hamilton de Holanda

20h30 - Stanley Jordan

Palco New Dance Order

15h05 - Kenya20hz Apresenta Chaos Sonora

16h35 - Aerea Live

18h05 - Renato Cohen Live

19h50 - Inner City Live Bonus Set Kevin Saunderson

21h25 - Badsista, Malka, Venus Aka Gueto Elegance Feat Marina Lima

23h30 - Mamba Negra Showcase Feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz

Dia 10 de setembro

Palco Skyline

16h05 - Iza

18h15 - Kim Petras

20h25 - H.E.R.

23h - Bruno Mars

Palco The One

15h - Marina Sena canta Gal Costa

17h10 - Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro

19h20 - Gloria Groove

21h45 - Jão

Palco Factory

16h - N.I.N.A

18h - Cynthia Luz

20h - Tassia Reis

22h - Xênia França

Palco São Paulo Square

15h - São Paulo Big Band

16h30 - São Paulo Big Band convida Luciana Melo & Jesuton

18h30 - Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso

20h30 - Richard Bona

Palco New Dance Order

15h05 - Dj Mau Mau B2b Etcetera

16h35 - Paradise Guerrilla

18h05 - Lion Babe

19h50 - Crazy P Soundsystem

21h25 - Darren Emerson & Gui Boratto Live

23h30 - Oddjs Aka Davis x Vermelho x Zopelar

