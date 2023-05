A- A+

CINEMA

"A Pequena Sereira"

Sinopse: A Pequena Sereia , longa estrelado pela cantora e atriz Halle Bailey (grown-ish) como Arielé, traz a história da adorada história de Ariel, uma bela e espirituosa jovem sereia com sede de aventura. A mais nova das filhas do Rei Tritão, e a mais rebelde, Ariel anseia por descobrir mais sobre o mundo além do mar e, ao visitar a superfície, se apaixona pelo elegante Príncipe Eric.

Embora as sereias sejam proibidas de interagir com os humanos, Ariel deve seguir seu coração e, para isso, ela faz um acordo com a malvada bruxa do mar, Úrsula, que lhe dá a chance de viver em terra firme, mas acaba colocando sua vida – e a coroa de seu pai – em perigo.



SHOWS E FESTAS

Alexandre Pires e Seu Jorge

Alexandre Pires e Seu Jorge em "Irmãos"



Quando: Sábado (27), a partir das 22h

Onde: Classic Hall



Ingressos a partir de R$ 180 no site Bilheteria Digital, no Classic, lojas Adidas (Shoppings Recife e RioMar)



Jorge Vercillo, cantor e compositopr

Jorge Vercilo

Show "Só Quem Ama"



Quando: Sábado (27), 21h

Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 75 no Sympla e na bilheteria do teatro

Informações: 3182-8020

Clube Metrópole

Queens Night



Quando: Sábado (27), 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade



Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Capiba, O Muscial

Tardes de Piano

Em parceria com o musical "Capiba - Pelas Ruas Eu Vou"



Quando: Sábado (27), 17h30

Onde: Plaza Shopping



Acesso gratuito

Duo Finlândia

Duo Finlândia

Com Maurício Candussi (Argentina) e Raphael Evangelista (Brasil)



Quando: Sábado (27), 19h

Onde: Casa Estação da Luz



Ingressos a partir de R$ 30

Mayra Clara, cantora

Mayra Clara canta MVB - Música Vingativa Brasileira



Quando: Sábado (27), 19h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife



Ingressos esgotados

Informações: 3425-1915

Kelvis Duran, cantor

2 Anos da Casa Bacurau

Com Kelvis Duran, Maria Pagodinho e Mau Lopes, entre as atrações



Quando: Sábado (27), 20h

Onde: Casa Bacurau



Ingressos R$ 40 no Sympla

Forró na Caixa

Forró na Caixa



Quando: Sábado (27), 17h30

Onde: Casa Astral - Rua Joaquim Xavier de Andrade, 104, Poço da Panela



Ingressos R$ 70 no Sympla

Banda Volver

Volver - Show da Volta



Quando: Sábado (27), 21h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga



Ingressos R$ 35 no Sympla

Amigas do Brega



Arraial Brega Naite

Com Os Neiffs e Amigas do Brega, entre as atrações



Quando: Sábado (27), 23h

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, 5, Bairro do Recife



Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Arraiá da Parnarock



Quando: Sábado (27), a partir das 19h

Onde: Visca do Parnamirim - Rua Afonso Celso, 264



Ingressos R$ 70 no Sympla

Informações: 9 9536-9988 // 9 9871-9002

Quinteto Pernambucano

Do Armorial aos dias de Hoje



Com Marco César, Bandolim e Bandola



Quando: Domingo (28), 17h

Onde: Teatro do Parque



Ingressos no Sympla

Cannibal é uma das atrações da festa do reggae

Ele Vive - Dia Nacional do Reggae

Com Ívano, Marcelo Santana, Gildo Brasáfrica e Cannibal



Quando: Domingo (28), 16h

Onde: Bairro do Recife - Rua Tomazina



Acesso gratuito



Domingo de Cantoria

Com Hercinho



Quando: Domingo (28)

Onde: N'O Canto da Cabocla



TEATRO

"Antes de Qualquer Coisa: Amar"

Com Enndi e Isabela Leão, e participação de Ítallo Costa



Quando: Sábado (27), 19h30

Onde: Sesc Casa Amarela - Av. Norte, 1190, Mangabeira

Ingressos R$ 30 via PIX (21 98395-6298 - WhatsApp) e no local

Informações: @euenddi

"A Última Volta do Ponteiro"



Quando: Sábado (27), 19h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife



Ingressos a partir de R$ 25 (meia-entrada)

O Matuto



Quando: Sábado (27) e domingo (28), 16h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz - Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda

EXPOSIÇÃO



"VIGA - A arte e o credo de Nando Zevê"



Quando: até 31 de maio

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda



Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h | 14h às 17h // Sábado (6) e domingo (7), 14h às 18h

Acesso gratuito

Instagram: @casaestacaodaluz



"Canto à Liberdade"

Em homenagem a Monte Magno

Quando: até 22 de junho

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3993, Boa Viagem

Acesso gratuito

Instagram: @galeriamarcozero



"A Natureza Pinta", de Heron Martins



Quando: até 22 de julho

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife



Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h e aos sábados, das 14h às 18h

Acesso gratuito

Veja também

Música Virada Cultural tem show em homenagem a Rita Lee em São Paulo