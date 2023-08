Seu Jorge e Daniel Jobim celebram Tom e a bossa nova em Olinda

A- A+

Samba, bossa, jazz e clássicos da Música Popular Brasileira (MPB) em versões pessoais/particulares mas sem perder de vista a obra de um dos nomes incontestáveis da cultura nacional (e internacional), Tom Jobim.



É por ele/para ele que Seu Jorge e Daniel Jobim, cantor, compositor, pianista e neto de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, sobem ao palco amanhã, no Teatro Guararapes, para dar voz ao repertório do artista carioca, que se "do lado de cá" estivesse teria completado este ano 96 primaveras. Tom se foi aos 67 anos, em 1994, em decorrência de cirurgia para retirada de tumores na bexiga.







O show, idealizado em projeto assinado por Seu Jorge e Daniel, alterna em versões e impressões de ambos pela obra de Tom, que também será rememorado em meio às parcerias com Vinicius de Moraes e João Gilberto, dentre outros nomes. "Garota de Ipanema", "Luíza", "Chega de Saudade" e "Eu Sei Que Vou Te Amar" e "Corcovado" estão no repertório que será apresentado ao público.





Com assinatura da Festa Cheia Produções, a apresentação no Guararapes já passou por diversas cidades brasileiras e percorrerá palcos internacionais em tour nos Estados Unidos a partir de outubro próximo. Foi a partir de um show em Nova Iorque, precisamente no início da década de 1960 no Carnegie Hall, que Tom Jobim deu 'start' ao gênero musical mundo afora, ao lado de João Gilberto, Sérgio Mendes e Carlos Lyra.





Serviço

Show de Seu Jorge e Daniel Jobim

Quando: amanhã, às 22h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos a partir de R$ 90 no Sympla e na bilheteria do teatro

Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Informações: (81) 3182-8000

