Musica Seu Jorge e Daniel Jobim interpretam Tom Jobim em agosto, no Recife "Corcovado", "Garota de Ipanema", "Luíza", "Eu Sei Que Vou Te Amar", "Ligia", "A Felicidade" estão entre as músicas no line up

Daniel Jobim se uniu a Seu Jorge em um projeto exclusivo e especial, que chega ao Recife, no dia 4 de agosto, para uma apresentação inédita no Teatro Guararapes: os dois vão interpretar músicas de Tom Jobim.

Com o desejo antigo de interpretar os sucessos de Tom Jobim, Seu Jorge viu a oportunidade surgir após um reencontro com Daniel Jobim, que aceitou o convite na hora. No projeto, os amigos alternam momentos nostálgicos com grandes versões e impressões pessoais sobre o poeta, trazendo no repertório clássicos de Tom, assim como relembram parcerias com Vinicius de Moraes e tantos outros.

Entre algumas escolhidas para a ocasião, os pernambucanos poderão conferir “Corcovado”, “Garota de Ipanema”, “Luíza”, “Eu Sei Que Vou Te Amar”, “Ligia”, “A Felicidade”, entre muitos sucessos.

Com assinatura da Festa Cheia Produções, os ingressos para a apresentação custam a partir de R$ 90 (setor balcão) e estão à venda na bilheteria do Teatro Guararapes e no site da Sympla.

