Carnaval 2024 Seu Jorge, É O Tchan e Latino são confirmados no Chocalho do Neno Prévia carnavalesca ocorre no dia 3 de fevereiro, no Parador

O Chocalho do Neno, que integra o roteiro de prévias carnavalescas tradicionais do Recife, já tem data prevista. O evento ocupa o espaço Parador, no bairro do Recife, no dia 3 de fevereiro, com várias atrações já confirmadas.

Seu Jorge, É O Tchan, Latino e o maestro Spok comandam os shows do bloco, que nasceu nas ruas do bairro do Parnamirim através do Bar do Neno. No bairro do Recife, a festa contará com estrutura formada por serviço open bar premium e espaço de convivência.

Os ingressos já estão à venda no site e app Bilheteria Digital, no Bar do Neno (Rua Padre Roma, 722), no Boteco Porto Ferreiro (Avenida Rui Barbosa, 458) e no Alphaiate (Avenida Boa Viagem, Segundo Jardim). Os valores variam de R$ 380 (all inclusive) e R$ 2.400 ( mesa para 4 pessoas).



