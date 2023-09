A- A+

Música Seu Jorge enfileira hits em show pontual, dançante e com banda poderosa no segundo dia de The Town Brasileiro encerra as apresentações no palco The One no segundo dia de The Town

Um luminoso Seu Jorge brotou no horário marcado para sua apresentação do backstage do palco The One — só isso já seria digno de celebração para o dia de hoje no festival The Town, cujos atrasos nos palcos de maior potência se proliferaram desde o começo da agenda do dia.

Pontual, dançante e munido de uma banda poderosa (só backing vocals são três) o cantor surgiu ladeado do mega hit “Mina do Condomínio” para plateia de novinhos que não fizeram feio e conseguiram segurar com correção a letra sobre a “mina maneira do condomínio lá do bairro onde eu moro”.

Suingando de um canto a outro e empunhando a voz com intensidade em “Pessoal Particular”, Seu Jorge seguiu para um cover de “Ain't No Sunshine” de Bill Withers. Surpreendendo a plateia, trouxe de volta o “racional” Edi Rock para cantar “That’s My Way”.

Sem invencionice, Seu Jorge entregou um show que dá gosto de ver em festivais. Apresentou logo de cara suas músicas mais famosas. “Carolina”? Estava lá. “Amiga da Minha Mulher” também. Lá pela metade da apresentação. Jorge não escondeu o ouro, até porque o desafio a sua frente era gigante: a volumosa plateia preferiu assisti-lo a procurar lugares bons pra ver Bruno Mars, que poucos minutos adiante, ganhará o palco Skyline. Para festivais de grande porte, trata-se de uma decisão dificílima.

Em apresentação um tanto curta, por volta de uma hora, teve certo tom de coleguismo generalizado a faixa “Felicidade” do álbum “Música para Churrasco vol. 2”. Os presentes se abraçavam e faziam coração com as mãos ao som dos tais versos que evocam bons sentimentos. Teve ainda um feat com o produtor Papatinho na boa faixa “Final de Semana”.

O encerramento ficou com “Burgesinha” com um balé de braços da plateia sob a batuta do cantor. O público fez sua parte e agradeceu ao show correto, sob medida para o que se espera de um festival: sucessos e diversão.

Veja line-up e horários do The Town:

Dia 3 de setembro

Palco Skyline

16h05 - Luísa Sonza

18h15 - Alok

20h25 - Bebe Rexha

23h - Bruno Mars

Palco The One

15h - Matuê convida O Nordeste

17h10 - Ney Matogrosso

19h20 - Leon Bridges

21h45 - Seu Jorge

Palco Factory

16h - Lia Clark

18h - Veigh

20h - WIU

22h - Luccas Carlos

Palco São Paulo Square

15h - São Paulo Big Band

16h30 - São Paulo Big Band convida Annalu & Kynnie

18h30 - Jonathan Ferr

20h30 - Esperanza Spalding

Palco New Dance Order

15h05 - Carlos Do Complexo Vs Rhr Live

16h35 - Noporn Live

18h05 - Vitalic

19h50 - Paul Kalkbrenner Live

21h25 - Ellen Allien X Badsista

23h30 - Carlos Capslock Showcase Aka Belisa X Stroka X Tessuto

Dia 7 de setembro

Palco Skyline

16h05 - Ludmilla

18h15 - Joss Stone

20h25 - The Chainsmokers

23h - Maroon 5

Palco The One

15h - Maria Rita

17h10 - Angelique Kidjo

19h20 - Masego

21h45 - Ne-Yo

Palco Factory

16h - Hodari

18h - Larissa Luz

20h - Afrocidade

22h - Marvvilla

Palco São Paulo Square

15h - São Paulo Big Band

16h30 - São Paulo Big Band convida Jennifer Nascimento

18h30 - Ivan Lins

20h30 - Stanley Jordan

Palco New Dance Order

15h05 - Afterclapp x Shigara x Xaxim

16h35 - L_cio Plants Live

18h05 - Natasha Diggs Live Horn

19h50 - Kerri Chandler Live

21h25 - Shermanology

23h30 - Gop Tun Vs 28room+ Diogo Strausz Live Feat Julia Mestre

Dia 9 de setembro

Palco Skyline

16h05 - Pitty

18h15 - Garbage

20h25 - Yeah Yeah Yeahs

23h - Foo Fighters

Palco The One

15h - Terno o Rei convida Mahmund e Fernanda Takai

17h10 - Detonautas

19h20 - Barão Vermelho convida Samuel Rosa

21h45 - Wet Leg

Palco Factory

16h - Grag Queen

18h - Mc Dricka

20h - Yunk Vino

22h - MC Don Juan

Palco São Paulo Square

15h - São Paulo Big Band

16h30 - São Paulo Big Band convida Vanessa Moreno e Ana Cañas

18h30 - Hamilton de Holanda

20h30 - Stanley Jordan

Palco New Dance Order

15h05 - Kenya20hz Apresenta Chaos Sonora

16h35 - Aerea Live

18h05 - Renato Cohen Live

19h50 - Inner City Live Bonus Set Kevin Saunderson

21h25 - Badsista, Malka, Venus Aka Gueto Elegance Feat Marina Lima

23h30 - Mamba Negra Showcase Feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz

Dia 10 de setembro

Palco Skyline

16h05 - Iza

18h15 - Kim Petras

20h25 - H.E.R.

23h - Bruno Mars

Palco The One

15h - Marina Sena canta Gal Costa

17h10 - Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro

19h20 - Gloria Groove

21h45 - Jão

Palco Factory

16h - N.I.N.A

18h - Cynthia Luz

20h - Tassia Reis

22h - Xênia França

Palco São Paulo Square

15h - São Paulo Big Band

16h30 - São Paulo Big Band convida Luciana Melo & Jesuton

18h30 - Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso

20h30 - Richard Bona

Palco New Dance Order

15h05 - Dj Mau Mau B2b Etcetera

16h35 - Paradise Guerrilla

18h05 - Lion Babe

19h50 - Crazy P Soundsystem

21h25 - Darren Emerson & Gui Boratto Live

23h30 - Oddjs Aka Davis x Vermelho x Zopelar

