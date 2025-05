A- A+

Seu Jorge se emociona ao falar do filho mais novo, Samba Jorge, de 2 anos Cantor, que celebra três décadas de carreira com 'Baile à la baiana', possui três filhas morando nos Estados Unidos

A paternidade faz bem a Seu Jorge. O cantor e ator de 54 anos vem vivendo nas nuvens desde o nascimento de Samba Jorge, seu filho mais novo.

O músico se emociona ao falar da criança, que possui 2 anos e 3 meses, e garante que, por causa dele, quer durar um pouquinho mais nesse mundo.

"É um barato, ele chegou ressignificando a minha vida e já está falando tudo. Acabei de chegar em casa, ele me deu um abraço tão gostoso e já almoçamos juntos" conta o músico, que precisou brigar com o cartório para conseguir registrar o filho com o nome Samba.

O pequeno é fruto do relacionamento com Karina Barbieri. Seu Jorge também é pai de três meninas: Flor Maria e Luz Bella, do seu casamento com Mariana Jorge, e Maria Aimée, da relação com Fernanda Mesquita.

Enquanto que o pai vive em São Paulo, as três garotas vivem nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Maria Aimée em San Francisco, Flor de Maria e Luz Bella em Los Angeles.

Há alguns meses, Flor se lançou em carreira musical solo.

"Eu dou muita força, apoio, mas não me meto em absolutamente nada. A Flor, ela definitivamente não quer pular nenhum estágio. Ela está fazendo o caminho dela, com o tamanho dela e com a tranquilidade de ser minha filha. Porque a gente faz música completamente diferente" diz o cantor.

"A música que a Flor faz, eu não tenho a menor competência para fazer, muito menos para interferir, mas fico amarradão. Porque ela está tocando em todos os formatos, experimentando e gravando com um monte de gente legal. É um barato, eu gosto de estar perto"

Jorge conta ainda que Luz Bella deve se mudar para Nova York para estudar ciências políticas.

"Ela passou com muito louvor, foi admitida numa universidade na Inglaterra e uma outra em Nova York, mas acho que ela vai ficar mesmo é com a de Nova York. Ela foi recomendada pelo Partido Democrata, porque trabalhou na campanha (presidencial) da Kamala (Harris)" conta.

"Tô achando o máximo, inclusive quero contar aqui umas brechas para participar disso. Afinal de contas, fui eu que fundei essa banda, né? Eu ia lá para cantar uma música, acabei ficando o show todo. Aí acabou tudo e tal, a Luz Bella virou para mim e falou assim: “Cara, parecia a volta da Beyoncé ao Destiny’s Child!”"

O artista está lançando o álbum "Baile à la baiana", com apresentações marcadas no dia 17 no Qualistage, no Rio, e no 25 no C6 Fest, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

