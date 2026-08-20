Pernambuco: fim de semana tem show com Seu Jorge e peça com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis
Programação da Agenda Cultural reúne ainda shows, festas, festivais, peças de teatro, exposições e estreias nos cinemas
Música, teatro e cultura popular estão entre as opções para quem pretende curtir o fim de semana em Pernambuco. O agito começa nesta quinta-feira (20), às 19h30, com o conserto da Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco no Centro Cultural do Instituto Marcos Hacker de Melo, em Boa Viagem.
Já na sexta-feira (21) e no sábado (22), às 19h30, a Caixa Cultural Recife recebe “As Amazônias”, com Aíla, Djuena Tikuna e Patrícia Bastos. No Teatro do Parque, “Acaso Casa” reúne Mariene de Castro e Almério no sábado (22), às 20h, e no domingo (23), às 18h.
A programação também reserva espaço para o forró e o maracatu. O “Agosto pra Forró”, com Josildo Sá e Juba Valença, acontece no domingo (23), às 18h, na Casa Estação da Luz, em Olinda, e a partir do sábado (22), o 8º Encontro de Mestres de Maracatu da Zona da Mata Norte promove encontros em sedes de grupos tradicionais da região que seguem até 21 de novembro.
Para os fãs de teatro, a peça “Duetos”, com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis, tem sessões na sexta-feira (21) e no sábado (22), às 20h, e no domingo (23), às 18h, no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem.
No Agreste, a 3ª edição do Festival Pernambuco Meu País movimenta Buíque de sexta-feira (21) a domingo (23), no Pátio de Eventos São Sebastião, com shows de Eric Land, Petrúcio Amorim, Seu Jorge, Maneva, Hungria, entre outros.
O roteiro ainda inclui festas, eventos culturais, exposições e estreias nos cinemas, com opções espalhadas por diferentes pontos do estado. Confira a agenda completa do fim de semana e escolha o programa que mais combina com você.
Leia também
• Black Pantera faz do Brasil matéria-prima para o pesado "Continental"
• A comédia romântica ''Só Por Uma Noite'' chega aos cinemas do Brasil e fala do drama dos solteiros
• Festival Pernambuco Meu País ocupa o município de Buíque entre os dias 19 e 23 de agosto
SHOWS E EVENTOS
Concerto da Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco
Quando: quinta (20), às 19h30
Onde: Centro Cultural do Instituto Marcos Hacker de Melo – Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem, Recife
Ingressos a partir de R$ 40, via MegaPass
Informações: @institutomarcoshackerdemelo
Vinil Elétrico
Quando: quinta (20), às 20h
Onde: Casa Bacurau – Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro, Recife
Ingressos a partir de R$ 10, via ShotGun
Informações: @casabacurau
Concertos Candlelight – 25 anos de "O Senhor dos Anéis"
Quando: sexta (21), às 18h e às 20h
Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Recife
Ingressos a partir de R$ 55, via Fever e na bilheteria do teatro
Informações: @teatroriomarrecife
“Hora do Frevo" com show de Marcos do Pífano e Banda Vitoriano Jovem
Quando: sexta (21), às 18h30
Onde: Paço do Frevo (térreo) – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito
Informações: @pacodofrevo
Sextou do 100% com Camelô e Sedutora
Quando: sexta (21), às 22h
Onde: 100% Brasil Lounge – Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla
Informações: @100porcentobrasiloficial
Dale Me Gusta, com DJ Incidental, e o Corpo de Baile
Quando: sexta (21), às 19h
Onde: Amp213 – Rua do Amparo, 213, Amparo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 30, via Sympla
Informações: @amp.213
MaddaM Music 9 Anos
Atrações: DJs Nadejda, Afrobitch, Klaux e Jorja
Quando: sexta (21), às 20h
Onde: Galeria Joana D'arc – Av. Herculano Bandeira, 513, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 30, via Sympla
Informações: @maddammusic
Boss 4 Anos, com Dacota Monteiro
Quando: sexta (21), às 20h
Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 10, via Sympla
Informações: @clubmetropole
"As Amazônias"
Atrações: Aíla (PA), Djuena Tikuna (AM) e Patrícia Bastos (AP)
Quando: sexta (21) e sábado (22), às 19h30
Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 5, via Sympla
Informações: (81) 3425-1915
Aniversário de 28 anos do Bloco Cordas e Retalhos
Quando: sábado (22), às 16h
Onde: Paço do Frevo (3º andar) – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$ 5, via bilheteria do museu
Informações: @pacodofrevo
"Frevo para Todos”
Atividades: Oficina de Confecção de Estandartes para Pessoas Neurodivergentes
Quando: sábado (22), às 14h
Onde: Paço do Frevo (Sala Nelson Ferreira) – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito mediante inscrição no link
Informações: @pacodofrevo
Jazz Namanha IV edição
Quando: sábado (22), às 19h
Onde: Fazendinha – Rua das Graças, 219, Graças, Recife
Ingressos a partir de R$ 35, via ShotGun
Informações: @jazz.namanha
Prévias Tu Vens
Atrações: Orquestra do Babá, Caio Remígio, DJ Babilônia, DJ Juniovéi e Drão Sessions
Quando: sábado (22), às 21h30
Onde: Capibar – Rua Tapacurá, 101, Casa Forte, Recife
Ingressos a partir de R$ 20, via Sympla
Informações: @fervo_dosamores
Frenesi
Quando: sábado (22), às 22h
Onde: Frege – Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 35, via Sympla
Informações: @fregerecife
3ª Edição do Samba das Encruzilhadas, com Samba do Bonfim
Quando; sábado (22), às 14h
Onde: Clube Vassourinhas – Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15, Varadouro, Olinda
Ingressos a partir de R$ 35, via Sympla
Informações: @sambadobonfim
We Samba 2026
Quando: sábado (22), às 17h
Onde: Sede da We Samba – Rua Ivonete Ferreira da Silva, 15, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 90, via Sympla
Informações: @wedoeventos
“Acaso Casa”, com Mariene de Castro e Almério
Quando: sábado (22), às 20h; e domingo (23), às 18h
Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 75, via Sympla
Informações: (81) 99488-6833
3ª edição do Festival Pernambuco Meu País em Buíque
Quando: de 21 a 23 de agosto
Programação:
21/08 (sexta-feira)
19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País
20h30 | Assum Preto
22h | Mari & Rayane
23h30 | Eric Land
01h10 | Rey Vaqueiro
DJ Astley nos intervalos
22/08 (sábado)
19h30 | Helder Vasconcelos e o Boi Marinho
20h40 | Petrúcio Amorim
22h10 | Juarez
23h40 | Seu Jorge
01h20 | Vítor Fernandes
DJ Karla Gnom nos intervalos
23/08 (domingo)
18h30 | Afoxé Oyá Alaxé
19h40 | Léo da Bodega
21h10 | Tribo de Jah
22h40 | Maneva
00h20 | Hungria
DJ Rimas Inc nos intervalos
Onde: Pátio de Eventos São Sebastião – Rua Frei Damião, 2-46, Centro, Buíque
Acesso gratuito
Informações: @festivalpernambucomeupais
1ª Feira Multiétnica de Artesanato Indigena do Recife (FEMAIR)
Quando: domingo (23), das 10h às 19h
Onde: Casa Capitão – Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife
Acesso gratuito
Informações: @mercadocapitao124
“Agosto pra Forró”, com Josildo Sá e Juba Valença
Quando: domingo (23), às 18h
Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 35, via Sympla
Informações: @casaestacaodaluz
Feira Geek Asiática
Quando: domingo (23), a partir das 14h
Onde: Shopping Difusora (Piso SS) – Av. Agamenon Magalhães, 444, Maurício de Nassau, Caruaru
Acesso gratuito
Informações: @shoppingdifusora
8º Encontro de Mestres de Maracatu da Zona da Mata Norte
Quando: de 22 de agosto até 21 de novembro, a partir das 19h
Onde: Sedes dos Maracatus Águia de Fogo, Estrela da Serra de Açudinho, Leãozinho de Itaquitinga e do Leão Faceiro
Acesso gratuito
Informações: @m.b.s_aguia_de_fogo
TEATRO
“Auto da Compadecida – Uma Farsa Modernesca”, com a Cooperativa Pernambucana de Teatro
Quando: sexta (21), às 19h
Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 50, via Sympla
Informações: @teatrodoparqueoficial
“Duetos”, com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis
Quando: sexta (21) e sábado (22), às 20h; domingo (23), às 18h
Onde: Teatro Luiz Mendonça – Avenida Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingressos a partir de R$ 75, no site do teatro
Informações: @teatroluizmendonca
Tiquequê “Coleções”
Quando: sábado (22), às 14h e às 17h
Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Recife
Ingressos a partir de R$ 20, via Uhuu e na bilheteria do teatro
Informações: @teatroriomarrecife
“Deu a Louca no Dr.”, com Dr. Vini
Quando: domingo (23), às 20h
Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Recife
Ingressos a partir de R$ 40, via Uhuu e na bilheteria do teatro
Informações: @teatroriomarrecife
EXPOSIÇÃO
“Rock ‘n’ Game”
Quando: abertura nesta quinta (20)
Visitação: até 20 de setembro; quinta a sábado, das 9h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h
Onde: Shopping Patteo Olinda (Piso L2) – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, em Olinda
Entrada: Gratuita
Informações: @shoppingpatteoolinda
“Mestre Zezinho – Casa Amarela Tem”
Programação: abertura e lançamento do EP
Quando: sexta (21), às 19h
Visitação: até 21 de outubro; de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
Onde: Sesc Casa Amarela – Av. Norte, 4490, Mangabeira, Recife
Acesso gratuito
Informações: sescpe.org.br
“Forquilha”
Quando: até 23 de agosto
Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e sábados e domingos, das 14h às 17h
Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) – Avenida Rui Barbosa, 960, Graças, Recife
Acesso gratuito
Informações: @m_e_pe
“Cozinha Sertaneja – Comer para resistir”
Quando: até 23 de agosto
Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda
Acesso gratuito
Informações: (81) 3181-3460
"O céu não cabe em nenhum paraíso”, de Ramonn Vieitez
Quando: até 25 de agosto
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h
Onde: Galeria Marco Zero – Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
Acesso gratuito
Informações: @galeriamarcozero
“Kamytá” por Olinda Tupinambá e Ziel Karapotó
Quando: até 2 de outubro
Visitação de segunda a sexta, das 10h às 18h
Onde: Christal Galeria – Rua Estudante Jeremias Bastos, 266, Pina, Recife
Acesso gratuito
Informações: @christalgaleria
“Saudades no Varal”, de Rômulo Jackson
Quando: até 19 de outubro
Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 17h
Local: Sesc Santo Amaro - Praça do Campo Santo, Santo Amaro, Recife
Entrada: gratuita
Informações: (81) 3216-1728
“Terravulta”, de de Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt
Quando: até 26 de setembro
Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h
Onde: Galeria Amparo 60 – Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 (3º andar), Boa Viagem, Recife
Acesso gratuito
Informações: @amparosessenta
"Recife Anda Luz", por Maria Eduarda Belém e Sofia Lobo
Quando: até 26 de setembro
Visitação: de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; e aos sábados, das 10h às 17h
Onde: Museu Murillo La Greca – Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 366, Parnamirim, Recife
Acesso gratuito
Informações: @remolina_estudio
36ª Bienal de São Paulo – Itinerância Recife
Quando: até 18 de outubro
Atrações: exposição "Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática” e abertura do espaço expositivo "Ateliê Francisco Brennand - Uma janela para o mundo”
Visitação: de terça a domingo, das 9h às 17h (última entrada às 16h)
Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião) – Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea - Recife
Ingressos a partir de R$ 25 na bilheteria do museu; acesso gratuito às terças-feiras
Informações: @oficinafranciscobrennand
“Dança das Plantas” por Sheyla Camargo
Quando: até 24 de outubro
Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 16h
Onde: Instituto Ploeg – Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista, Recife
Acesso gratuito
Informações: @institutoploeg
CINEMA
“Só Por Uma Noite”
Em uma Nova York com toques de ficção científica, os desconhecidos e carentes Owen (Callum Turner) e Allie (Monica Barbaro) se esbarram na única noite do ano em que solteiros podem fazer sexo. Eles sentem uma conexão especial, mas uma série de desencontros e situações paralelas atrapalham o flerte.
Direção: Will Gluck
“O Shaolin Do Sertão 2”
Aluísio Li (Edmilson Filho) continua se metendo em muita confusão na busca por suas raízes chinesas, desafiando diversos valentões para se tornar um verdadeiro mestre das lutas.
Direção: Halder Gomes
“Sobrenatural: Agora Entre Nós”
Gemma (Amelia Eve) é uma jovem mãe que cria sua filha na casa onde cresceu e descobre que pode viajar para O Além. Quando algo maligno passa a persegui-la, Gemma descobre uma habilidade que muda tudo: ela não apenas entra em O Além – ela pode trazer o que vive lá de volta ao mundo real. Quando os demônios percebem seu poder, nosso mundo se torna o playground deles.
Direção: Jacob Chase
“La La Land: Cantando Estações” (Relançamento)
Os caminhos de um pianista de jazz e uma atriz iniciante se cruzam em Los Angeles e os dois se apaixonam. Entre as dificuldades de alcançar uma carreira de fama e sucesso, Sebastian e Mia tentam fazer o relacionamento dar certo.
Direção: Damien Chazelle