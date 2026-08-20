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AGENDA CULTURAL Pernambuco: fim de semana tem show com Seu Jorge e peça com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis Programação da Agenda Cultural reúne ainda shows, festas, festivais, peças de teatro, exposições e estreias nos cinemas

Música, teatro e cultura popular estão entre as opções para quem pretende curtir o fim de semana em Pernambuco. O agito começa nesta quinta-feira (20), às 19h30, com o conserto da Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco no Centro Cultural do Instituto Marcos Hacker de Melo, em Boa Viagem.

Já na sexta-feira (21) e no sábado (22), às 19h30, a Caixa Cultural Recife recebe “As Amazônias”, com Aíla, Djuena Tikuna e Patrícia Bastos. No Teatro do Parque, “Acaso Casa” reúne Mariene de Castro e Almério no sábado (22), às 20h, e no domingo (23), às 18h.

A programação também reserva espaço para o forró e o maracatu. O “Agosto pra Forró”, com Josildo Sá e Juba Valença, acontece no domingo (23), às 18h, na Casa Estação da Luz, em Olinda, e a partir do sábado (22), o 8º Encontro de Mestres de Maracatu da Zona da Mata Norte promove encontros em sedes de grupos tradicionais da região que seguem até 21 de novembro.

Para os fãs de teatro, a peça “Duetos”, com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis, tem sessões na sexta-feira (21) e no sábado (22), às 20h, e no domingo (23), às 18h, no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem.

No Agreste, a 3ª edição do Festival Pernambuco Meu País movimenta Buíque de sexta-feira (21) a domingo (23), no Pátio de Eventos São Sebastião, com shows de Eric Land, Petrúcio Amorim, Seu Jorge, Maneva, Hungria, entre outros.

O roteiro ainda inclui festas, eventos culturais, exposições e estreias nos cinemas, com opções espalhadas por diferentes pontos do estado. Confira a agenda completa do fim de semana e escolha o programa que mais combina com você.

SHOWS E EVENTOS

Concerto da Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco

Quando: quinta (20), às 19h30

Onde: Centro Cultural do Instituto Marcos Hacker de Melo – Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem, Recife

Ingressos a partir de R$ 40, via MegaPass

Informações: @institutomarcoshackerdemelo

Vinil Elétrico

Quando: quinta (20), às 20h

Onde: Casa Bacurau – Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro, Recife

Ingressos a partir de R$ 10, via ShotGun

Informações: @casabacurau

Concertos Candlelight – 25 anos de "O Senhor dos Anéis"

Quando: sexta (21), às 18h e às 20h

Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Recife

Ingressos a partir de R$ 55, via Fever e na bilheteria do teatro

Informações: @teatroriomarrecife

“Hora do Frevo" com show de Marcos do Pífano e Banda Vitoriano Jovem

Quando: sexta (21), às 18h30

Onde: Paço do Frevo (térreo) – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Sextou do 100% com Camelô e Sedutora

Quando: sexta (21), às 22h

Onde: 100% Brasil Lounge – Rua Sete de Setembro, 307, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @100porcentobrasiloficial

Dale Me Gusta, com DJ Incidental, e o Corpo de Baile

Quando: sexta (21), às 19h

Onde: Amp213 – Rua do Amparo, 213, Amparo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30, via Sympla

Informações: @amp.213

MaddaM Music 9 Anos

Atrações: DJs Nadejda, Afrobitch, Klaux e Jorja

Quando: sexta (21), às 20h

Onde: Galeria Joana D'arc – Av. Herculano Bandeira, 513, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 30, via Sympla

Informações: @maddammusic

Boss 4 Anos, com Dacota Monteiro

Quando: sexta (21), às 20h

Onde: Club Metrópole – Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 10, via Sympla

Informações: @clubmetropole

"As Amazônias"

Atrações: Aíla (PA), Djuena Tikuna (AM) e Patrícia Bastos (AP)

Quando: sexta (21) e sábado (22), às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5, via Sympla

Informações: (81) 3425-1915

Aniversário de 28 anos do Bloco Cordas e Retalhos

Quando: sábado (22), às 16h

Onde: Paço do Frevo (3º andar) – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$ 5, via bilheteria do museu

Informações: @pacodofrevo

"Frevo para Todos”

Atividades: Oficina de Confecção de Estandartes para Pessoas Neurodivergentes

Quando: sábado (22), às 14h

Onde: Paço do Frevo (Sala Nelson Ferreira) – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito mediante inscrição no link

Informações: @pacodofrevo



Jazz Namanha IV edição

Quando: sábado (22), às 19h

Onde: Fazendinha – Rua das Graças, 219, Graças, Recife

Ingressos a partir de R$ 35, via ShotGun

Informações: @jazz.namanha

Prévias Tu Vens

Atrações: Orquestra do Babá, Caio Remígio, DJ Babilônia, DJ Juniovéi e Drão Sessions

Quando: sábado (22), às 21h30

Onde: Capibar – Rua Tapacurá, 101, Casa Forte, Recife

Ingressos a partir de R$ 20, via Sympla

Informações: @fervo_dosamores

Frenesi

Quando: sábado (22), às 22h

Onde: Frege – Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 35, via Sympla

Informações: @fregerecife

3ª Edição do Samba das Encruzilhadas, com Samba do Bonfim

Quando; sábado (22), às 14h

Onde: Clube Vassourinhas – Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15, Varadouro, Olinda

Ingressos a partir de R$ 35, via Sympla

Informações: @sambadobonfim

We Samba 2026

Quando: sábado (22), às 17h

Onde: Sede da We Samba – Rua Ivonete Ferreira da Silva, 15, Pina, Recife

Ingressos a partir de R$ 90, via Sympla

Informações: @wedoeventos

“Acaso Casa”, com Mariene de Castro e Almério

Quando: sábado (22), às 20h; e domingo (23), às 18h

Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 75, via Sympla

Informações: (81) 99488-6833

3ª edição do Festival Pernambuco Meu País em Buíque

Quando: de 21 a 23 de agosto

Programação:

21/08 (sexta-feira)

19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País

20h30 | Assum Preto

22h | Mari & Rayane

23h30 | Eric Land

01h10 | Rey Vaqueiro

DJ Astley nos intervalos



22/08 (sábado)

19h30 | Helder Vasconcelos e o Boi Marinho

20h40 | Petrúcio Amorim

22h10 | Juarez

23h40 | Seu Jorge

01h20 | Vítor Fernandes

DJ Karla Gnom nos intervalos



23/08 (domingo)

18h30 | Afoxé Oyá Alaxé

19h40 | Léo da Bodega

21h10 | Tribo de Jah

22h40 | Maneva

00h20 | Hungria

DJ Rimas Inc nos intervalos

Onde: Pátio de Eventos São Sebastião – Rua Frei Damião, 2-46, Centro, Buíque

Acesso gratuito

Informações: @festivalpernambucomeupais

1ª Feira Multiétnica de Artesanato Indigena do Recife (FEMAIR)

Quando: domingo (23), das 10h às 19h

Onde: Casa Capitão – Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @mercadocapitao124

“Agosto pra Forró”, com Josildo Sá e Juba Valença

Quando: domingo (23), às 18h

Onde: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 35, via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Feira Geek Asiática

Quando: domingo (23), a partir das 14h

Onde: Shopping Difusora (Piso SS) – Av. Agamenon Magalhães, 444, Maurício de Nassau, Caruaru

Acesso gratuito

Informações: @shoppingdifusora

8º Encontro de Mestres de Maracatu da Zona da Mata Norte

Quando: de 22 de agosto até 21 de novembro, a partir das 19h

Onde: Sedes dos Maracatus Águia de Fogo, Estrela da Serra de Açudinho, Leãozinho de Itaquitinga e do Leão Faceiro

Acesso gratuito

Informações: @m.b.s_aguia_de_fogo



TEATRO

“Auto da Compadecida – Uma Farsa Modernesca”, com a Cooperativa Pernambucana de Teatro

Quando: sexta (21), às 19h

Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 50, via Sympla

Informações: @teatrodoparqueoficial

“Duetos”, com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis

Quando: sexta (21) e sábado (22), às 20h; domingo (23), às 18h

Onde: Teatro Luiz Mendonça – Avenida Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos a partir de R$ 75, no site do teatro

Informações: @teatroluizmendonca

Tiquequê “Coleções”

Quando: sábado (22), às 14h e às 17h

Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Recife

Ingressos a partir de R$ 20, via Uhuu e na bilheteria do teatro

Informações: @teatroriomarrecife

“Deu a Louca no Dr.”, com Dr. Vini

Quando: domingo (23), às 20h

Onde: Teatro RioMar Recife – Rua República do Líbano, 251, Recife

Ingressos a partir de R$ 40, via Uhuu e na bilheteria do teatro

Informações: @teatroriomarrecife



EXPOSIÇÃO

“Rock ‘n’ Game”

Quando: abertura nesta quinta (20)

Visitação: até 20 de setembro; quinta a sábado, das 9h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h

Onde: Shopping Patteo Olinda (Piso L2) – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, em Olinda

Entrada: Gratuita

Informações: @shoppingpatteoolinda

“Mestre Zezinho – Casa Amarela Tem”

Programação: abertura e lançamento do EP

Quando: sexta (21), às 19h

Visitação: até 21 de outubro; de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Onde: Sesc Casa Amarela – Av. Norte, 4490, Mangabeira, Recife

Acesso gratuito

Informações: sescpe.org.br



“Forquilha”

Quando: até 23 de agosto

Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e sábados e domingos, das 14h às 17h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) – Avenida Rui Barbosa, 960, Graças, Recife

Acesso gratuito

Informações: @m_e_pe

“Cozinha Sertaneja – Comer para resistir”

Quando: até 23 de agosto

Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: (81) 3181-3460

"O céu não cabe em nenhum paraíso”, de Ramonn Vieitez

Quando: até 25 de agosto

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

Onde: Galeria Marco Zero – Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero

“Kamytá” por Olinda Tupinambá e Ziel Karapotó

Quando: até 2 de outubro

Visitação de segunda a sexta, das 10h às 18h

Onde: Christal Galeria – Rua Estudante Jeremias Bastos, 266, Pina, Recife

Acesso gratuito

Informações: @christalgaleria

“Saudades no Varal”, de Rômulo Jackson

Quando: até 19 de outubro

Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 17h

Local: Sesc Santo Amaro - Praça do Campo Santo, Santo Amaro, Recife

Entrada: gratuita

Informações: (81) 3216-1728

“Terravulta”, de de Anti Ribeiro e Cristiano Lenhardt

Quando: até 26 de setembro

Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h

Onde: Galeria Amparo 60 – Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 (3º andar), Boa Viagem, Recife

Acesso gratuito

Informações: @amparosessenta

"Recife Anda Luz", por Maria Eduarda Belém e Sofia Lobo

Quando: até 26 de setembro

Visitação: de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; e aos sábados, das 10h às 17h

Onde: Museu Murillo La Greca – Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 366, Parnamirim, Recife

Acesso gratuito

Informações: @remolina_estudio

36ª Bienal de São Paulo – Itinerância Recife

Quando: até 18 de outubro

Atrações: exposição "Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática” e abertura do espaço expositivo "Ateliê Francisco Brennand - Uma janela para o mundo”

Visitação: de terça a domingo, das 9h às 17h (última entrada às 16h)

Onde: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião) – Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea - Recife

Ingressos a partir de R$ 25 na bilheteria do museu; acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @oficinafranciscobrennand

“Dança das Plantas” por Sheyla Camargo

Quando: até 24 de outubro

Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 16h

Onde: Instituto Ploeg – Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista, Recife

Acesso gratuito

Informações: @institutoploeg



CINEMA

“Só Por Uma Noite”

Em uma Nova York com toques de ficção científica, os desconhecidos e carentes Owen (Callum Turner) e Allie (Monica Barbaro) se esbarram na única noite do ano em que solteiros podem fazer sexo. Eles sentem uma conexão especial, mas uma série de desencontros e situações paralelas atrapalham o flerte.

Direção: Will Gluck

“O Shaolin Do Sertão 2”

Aluísio Li (Edmilson Filho) continua se metendo em muita confusão na busca por suas raízes chinesas, desafiando diversos valentões para se tornar um verdadeiro mestre das lutas.

Direção: Halder Gomes

“Sobrenatural: Agora Entre Nós”

Gemma (Amelia Eve) é uma jovem mãe que cria sua filha na casa onde cresceu e descobre que pode viajar para O Além. Quando algo maligno passa a persegui-la, Gemma descobre uma habilidade que muda tudo: ela não apenas entra em O Além – ela pode trazer o que vive lá de volta ao mundo real. Quando os demônios percebem seu poder, nosso mundo se torna o playground deles.

Direção: Jacob Chase

“La La Land: Cantando Estações” (Relançamento)

Os caminhos de um pianista de jazz e uma atriz iniciante se cruzam em Los Angeles e os dois se apaixonam. Entre as dificuldades de alcançar uma carreira de fama e sucesso, Sebastian e Mia tentam fazer o relacionamento dar certo.

Direção: Damien Chazelle

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