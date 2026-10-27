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RECONHECIMENTO Seu Jorge será o homenageado do Prêmio Potências! edição de 2026 Artista será celebrado em 18 de novembro, no Teatro Santander, em São Paulo (SP)

O cantor e ator Seu Jorge será o grande homenageado do Prêmio Potências! 2026, cuja cerimônia está marcada para 18 de novembro, no Teatro Santander, em São Paulo.

A iniciativa, dedicada ao reconhecimento de talentos negros e à valorização de suas contribuições para a sociedade brasileira, prepara uma nova edição com mudanças nas categorias e nos formatos das apresentações artísticas.

Criado por Julio Beltrão e realizado pela agência Mynd, o prêmio tem como proposta destacar personalidades negras ainda em vida, ampliar a presença desses profissionais nos espaços de prestígio e incentivar novos talentos.

A programação reúne diferentes setores, como música, audiovisual, esporte e empreendedorismo, com o objetivo de dar visibilidade a trajetórias que contribuíram para transformar a cultura nacional.

"Alcançar essa dimensão histórica é a consagração de uma caminhada incansável para que a nossa cultura ocupe o lugar de destaque que merece", destaca Beltrão.

"Nossa maior vitória é o impacto contínuo que geramos com o Potências! – construímos uma plataforma sólida que celebra quem somos, enquanto quebra barreiras e pavimenta o futuro da criatividade negra no audiovisual e na arte."

A escolha de Seu Jorge mantém a proposta de homenagear artistas que marcaram diferentes gerações e ajudaram a construir a identidade cultural do país.

O cantor se junta a nomes como Gilberto Gil, Alcione, Ludmilla e Péricles, que receberam reconhecimento em edições anteriores. Em 2025, Péricles esteve entre os homenageados.

Para o artista, a homenagem também representa o reconhecimento de uma trajetória coletiva, influenciada por referências que abriram caminhos para as novas gerações.

“Receber essa homenagem do Prêmio Potências! é uma alegria muito grande, principalmente pelo que ele representa para a nossa cultura e para a nossa gente. A minha trajetória foi construída a partir de muitas referências, de pessoas que vieram antes de mim e abriram caminhos para que eu pudesse chegar até aqui, e acho que o mais bonito de tudo isso é perceber que a gente também pode abrir portas para quem está chegando. A cultura negra tem uma importância imensa na formação da identidade brasileira, e ver essa história sendo reconhecida e celebrada no Potências! ao lado de tanta gente que constrói e transforma a nossa cultura todos os dias, é motivo de muito orgulho”, comenta o homenageado.

Novas categorias e apresentações

A edição de 2026 promete alterações na estrutura da premiação, com novas categorias e mudanças na concepção dos shows e das performances. Segundo a organização, as novidades acompanham a expansão do projeto e a ampliação do interesse do mercado pela produção cultural negra.

"Acompanhar o crescimento do Prêmio Potências! e chegar a esta edição com tamanha proporção é um sinal de que o mercado está reconhecendo cada vez mais o valor inestimável da nossa cultura”, completa Julio.

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