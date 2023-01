Seu Jorge teria sido impedido pelo cartório de registrar filho recém-nascido como "Samba"

A- A+

Seu Jorge e a namorada Karina Barbieri precisaram recorrer aos advogados para registrar o filho nascido no fim de semana, em São Paulo. O casal queria dar o nome à criança de "Samba", mas o cartório procurado teria discordado do pedido.

Reportagem da Band afirma que o cantor esteve nesta segunda-feira (23) no 28º Cartório do Jardim Paulista, na capital, para registrar o filho. Com a recusa do cartório, o artista acionou seus advogados para encontrar vias legais para fazer o registro com o nome desejado pelo casal.





