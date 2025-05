A- A+

LUTO Seu Vital, da "Venda do Seu Vital", morre no Recife aos 84 anos Seu Vital teve sua venda reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife

Seu Vital, da ilustre 'Venda de Seu Vital', localizada no Poço da Panela, Zona Norte do Recife, morreu nessa quarta-feira (30) aos 84 anos.



Ele faria aniversário nesta quinta-feira, 1º de maio, no mesmo dia de Dona Severina, com quem era casado há mais de seis décadas.



Internado em um hospital do Recife, Seu Vital se foi em decorrência de problemas respiratórios.



Natural de Bezerros, Agreste pernambucano, Vital José de Barros era dono da bodega (ou venda) que de tudo tinha um pouco.



De 'jeitão' peculiar, era conhecido pelo jeito arredio de ser, uma das características que o levou a somar ao longo da vida admiradores diversos e de todas as idades.









A bodega - localizada em um casarão histórico do bairro - reunia na calçada, boêmios e artistas que curtiam muitos 'dedos de prosa' e, claro, um forrobodó típico das noites de sextas-feiras e dos fins de semana.



Crédito: Reprodução/Instagram



Patrimônio

A Venda de Seu Vital ganhou importância a ponto de ter se tornado Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, em proposta apresentada pela vereadora Cida Pedrosa.



Em janeiro deste ano, após aprovação do título e por unanimidade na Câmara Municipal da cidade, o prefeito João Campos sancionou, legitimando o ato.

Forró na Venda

Há quase duas décadas o forró passou a ocupar a rotina da Venda de Seu Vital, sob o comando dos músicos da banda Regente Joaquim.





É por lá uma multidão de forrozeiros se reúne e adota o arrasta-pé como ritmo oficial da bodega que agora, com a passagem de Seu Vital, se tornará ainda mais memorável.

O velório de Seu Vital será no Cemitério Morada da Paz em Paulista, Região Metropolitana do Recife. O início está marcado para as 13h deste 1º de maio.



A cremação acontece em seguida, às 15h.



Veja também