Seul tem grande desfile por ocasião da última temporada de 'Round 6'

Milhares de fãs da série "Round 6" comemoraram, neste sábado (28), no centro de Seul, a estreia na plataforma de streaming Netflix da terceira e última temporada da série sul-coreana.

A produção, uma distopia sobre uma sociedade violenta e corroída pela desigualdade, que estreou em 2021, é a série mais assistida da plataforma.

Nesta sexta-feira (27) foi lançada sua terceira e última temporada e os fãs comemoraram a estreia reunindo-se, neste sábado, perto do famoso palácio Gyeongbokgung, em Seul, vestindo uniformes militares similares aos usados pelos agentes misteriosos da série.

Estes "agentes" encapuzados foram seguidos por vários participantes equipados com grandes quadrados de "ddakji", um jogo de cartas tradicional coreano, muito presente na trama, e uma bandeira, marca registrada do programa, com os enigmáticos símbolos do círculo, do triângulo e do quadrado.

O diretor da série, Hwang Dong-hyuk, declarou em uma coletiva de imprensa recente que "deu tudo" pela série.

"Sendo assim, embora lamente vê-la terminar, também há certo sentimento de alívio", comentou.

A Biblioteca Metropolitana de Seul, perto da Prefeitura, foi iluminada com cenas e personagens da série, inclusive Young-hee, a gigantesca boneca detectora de movimentos que aparece em um dos jogos infantis reproduzidos em "Round 6".

"Este projeto se tornou uma espécie de fenômeno cultural, que traçou uma das linhas mais audaciosas na história da criação coreana", disse aos fãs, neste sábado, o superastro Lee Byung-hun, que interpreta o "líder" encapuzado que supervisiona a competição.

O ato foi organizado, em parte, pela Prefeitura de Seul, que pretende tirar partido da popularidade mundial deste exemplo de "soft power" cultural sul-coreano para impulsionar o turismo.

"Literalmente, não quero ir embora jamais", disse a influenciadora Snitchery, originária de Los Angeles.

Park Sang-gyu, outro fã da série, ficou acordado durante toda a noite de sexta-feira para assistir à última temporada. Para ele, esta série é, "antes de tudo, uma história sobre as pessoas" e "não só sobre os jogos", pois "reflete muitos aspectos da vida real", comentou.

