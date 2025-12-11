A- A+

Cinema "Sexa": Gloria Pires estreia primeiro filme como diretora, nesta quinta (11); assita ao trailer A atriz também protagoniza o filme ao lado de Thiago Martins, Isabel Fillardis, Danilo Mesquita e grande elenco

A comédia romântica “Sexa”, dirigida e estrelada por Gloria Pires, estreia nesta quinta-feira (11), com distribuição da Elo Studios. O filme, que marca a primeira direção de Gloria, fala sobre os desafios e descobertas de uma mulher que completa 60 anos.



O longa apresenta Isabel Fillardis, Thiago Martins, Danilo Mesquita e Luana Tanaka, e conta com participações especiais de Rosamaria Murtinho, Eri Johnson, Dan Ferreira e Déa Lúcia.



“Sexa” é uma produção Giros Filmes e Audaz Filmes, com coprodução da Paramount Pictures e Riofilme, distribuição da Elo Studios e o patrocínio da Caixa Vida e Previdência e apoio da Caixa Seguridade.



Assista ao trailer:

“Sinto que cada experiência que tive em quase seis décadas de vida artística me preparou para este novo momento. Dirigir e atuar simultaneamente foi um grande desafio, especialmente por ser a primeira vez. Decidir pela direção foi algo orgânico, o tema batia com o momento que estava vivendo”, conta Glória Pires.

Na trama, Bárbara (Gloria), uma mulher cheia de vida e energia, se irrita após completar 60 anos, vivendo um conflito interno entre o receio de envelhecer e a sensação de não se sentir uma sexagenária. Ela divide o tempo entre o trabalho como revisora de textos e as conversas divertidas com sua melhor amiga e vizinha Cristina (Isabel Fillardis), com quem compartilha confidências e piadas sobre a vida, envelhecimento e romance.

Desiludida, ela decide abrir mão da ideia de encontrar um novo amor, achando-se velha para viver um romance aos 60 anos. Mas essa convicção muda quando ela conhece Davi (Thiago Martins), um viúvo sensível e 25 anos mais novo que ela. O encontro, inicialmente casual, gera uma conexão profunda e inesperada entre os dois, o que desafia as expectativas de Bárbara, que se preocupa com a diferença de idade.

Bárbara também vive uma relação complicada com o filho Rodrigo (Danilo Mesquita), que se incomoda que a mãe não age como uma “senhora de 60 anos” e implica constantemente com ela, reforçando preconceitos etaristas. Além disso, o músico conta com o suporte financeiro da matriarca para sustentar sua casa e pagar a escola do filho, já que está desempregado e sua esposa acaba de ser demitida do trabalho.

A relação com Davi faz com que Bárbara embarque em uma jornada de autoconhecimento, passando a ser mais gentil consigo mesma e evitando se enxergar através dos olhos de uma sociedade machista. Ela passa a reavaliar seus medos, desejos e a enxergar a possibilidade de se reinventar e de se apaixonar novamente.

A diretora e atriz destaca que o filme é uma carta de afeto a todas as mulheres. “Não existe ‘prazo de validade’ para o desejo, para o recomeço, para você se ver de outro jeito. Não importa a idade. Você pode se reinventar, se permitir, se amar, se expressar”.

﻿Sinopse

Estreia de Gloria Pires na direção, “Sexa” conta a história de Bárbara, uma mulher que acaba de fazer 60 anos e está apavorada com o fato de estar envelhecendo. Ela passa seus dias entre o trabalho como revisora de textos e as conversas debochadas e divertidas com sua melhor amiga e vizinha Cristina (Isabel Fillardis).



Já há algum tempo desapontada com sua vida amorosa, depois de algumas relações frustradas, Bárbara escolhe abandonar as esperanças de tentar encontrar um novo amor.



Um encontro inesperado desperta uma reviravolta em sua vida quando ela conhece Davi (Thiago Martins), um viúvo 25 anos mais jovem. Bárbara, então, precisa tomar uma decisão: viver intensamente esse novo amor ou se curvar ao medo e aos julgamentos acerca da diferença de idade dos dois.

*Com informações da assessoria

Veja também