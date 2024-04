''Sexista, machista e etarista'', diz Alessandra Negrini sobre notícia que fala das suas roupas

A- A+

Na tarde desta sexta-feira (19), a atriz Alessandra Negrini utilizou o seu perfil oficial do Instagram para criticar uma matéria realizada pelo Gshow, site de notícias de entretenimento da Globo, que destacou a ida da paulistana a uma festa ''de shortinho e barriga de fora''.



Alessandra publicou vídeos nas redes sociais, durante a madrugada da última quinta-feira (18), em que aparece se divertindo com amigos, como o rapper Rael.



Respondendo à publicação do portal, que repercute as suas postagens, a atriz começou o vídeo com ironia: ''Qual foi a minha surpresa quando acordo de manhã com uma notícia importantíssima''.

Alessandra acusou o profissional que escreveu a matéria de ser sexista, machista e etarista pelos comentários em relação ao seu corpo. Um trecho da matéria que chamou a atenção da artista foi ''a atriz de 53 anos dançou muito de shortinho e barriguinha de fora''. Negrini recomendou ao repórter se atualizar e disse ter vontade de mandar a pessoa ''tomar no…''.



