ENTRETENIMENTO Sexo com hora marcada? Fala de Fernanda Lima gera repercussão na web e traz à tona hábito de famosos Nomes como Lázaro Ramos, Viih Tube, Junior Lima e Alinne Moraes já revelaram que agendam dia e horário para transar com seus parceiros

A correria do dia a dia e a escassez de tempo têm levado muitos casais — inclusive famosos — a recorrer a uma alternativa pouco convencional para manter a intimidade em alta: marcar hora para transar.

Após a repercussão de uma fala de Fernanda Lima sobre o assunto, internautas lembraram que o tema já foi abordado recentemente por outros artistas no Brasil. "Fê, você não está sozinha", comentou uma internauta, por meio do Instagram. "Todo casal passa por isso", escreveu outra seguidora da modelo e apresentadora.

Em entrevista a Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no programa "Surubaum", que estreia nova temporada nesta terça-feira (3), em canal no YouTube, Fernanda revelou que a rotina sexual junto ao marido, o também apresentador Rodrigo Hilbert, "não está fácil na minha casa", como disse.

O problema? O tempo. "O sexo... Não está fácil. É que a vida vai ficando muito corrida", lamentou. "Eu disse para ele (Hilbert): 'A gente precisa, né?'. E ele falou: 'É, um pouquinho'. Aí eu falei: 'Não, um pouquinho, não'", contou a apresentadora.

Nomes como Alinne Moraes, Junior Lima, Mônica Martelli, Viih Tube e Lázaro Ramos já revelaram, em outras ocasiões, que, ao agendar os encontros íntimos, conseguem driblar a rotina puxada para preservar a conexão com os parceiros. O fato tem sido lembrado por internautas nas redes sociais — que, segundo eles, vivem a mesmíssima questão. Sinal dos tempos.

Casada há 13 anos com o diretor Mauro Lima, Alinne Moraes já afirmou que marcar momentos a dois é uma forma de manter a intimidade no relacionamento. "Ele é meu melhor amigo, e a amizade é uma das coisas mais importantes. Mesmo com filho, não perdemos os momentos a sós", disse em entrevista recente ao GLOBO. Para a atriz, reservar esse tempo é indispensável: "Nós sempre tivemos esse dia. Sou mais completa com ele, e não é clichê", afirmou.

Mônica Martelli é outra que adotou o hábito de agendar o sexo como forma de evitar que a rotina apagasse a chama do relacionamento. "Aprendemos que sexo bom é espontâneo. Mas também precisamos reservar tempo para ele, como fazemos para outras atividades importantes, como terapia ou ioga”, disse ela, no programa "Papo de segunda", do canal GNT.

Júnior Lima e a esposa, a modelo Mônica Benini, também priorizam o sexo com hora marcada, especialmente depois de se tornarem pais. Em entrevista ao podcast "Quem pode, pod", o músico comentou: "A gente tenta idealizar isso, mas é um pouco no improviso. O que fazemos mais é sair, fazer uma viagenzinha juntos, algo que nos permita ser só nós dois por um tempo".

Em entrevista ao programa "50 & uns", apresentado por Angélica no Globoplay, Lázaro Ramos contou que também recorre ao sexo agendado no casamento. Casado com Taís Araujo há 22 anos, o ator revelou: "A gente marca dia, hora, lugar para poder transar. Às vezes, sim". Ele destacou ainda a importância do diálogo sobre a vida íntima, sobretudo em períodos mais difíceis. "Houve um tempo em que minha prática sexual era afetada pelo estresse. Não sabia que podia dizer 'quero ir mais devagar', por exemplo", ressaltou.

A influenciadora digital Viih Tube já contou que ela e o marido, o ex-BBB Eliezer, começaram a marcar os momentos íntimos depois do nascimento da filha, Lua. Hoje, os dois também são pais de Ravi. "Só dá para ter esses momentos quando a Lua está com a vovó. Quando ela está com alguém, conseguimos ter um momento de intimidade mais marcado. No começo, é assim, mas logo as coisas começam a melhorar", disse, em interação com os fãs nas redes sociais.



