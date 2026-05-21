"Sexo e Destino": filme baseado em livro psicografado por Chico Xavier estreia nos cinemas

A- A+

Os filmes espíritas representam um nicho do cinema brasileiro que atrai milhares de pessoas aos cinemas, muitas vezes adaptando obras literárias para as telas. É o caso de “Sexo e Destino”, baseado no bestseller homônimo o psicografado por Chico Xavier e Waldo Vieira, que estreia nesta quinta-feira (21).

Dirigido por Márcio Trigo (“Nada é Por Acaso”), o longa-metragem explora temas como perdão, desejo, livre-arbítrio e vida após a morte, sob a luz da doutrina kardecista. Na trama ambientada no Rio de Janeiro, as famílias Nogueira e Torres estão entrelaçadas por paixões, traições, vinganças e culpas que atravessam diferentes encarnações.

Segundo o diretor, que também contribuiu com a escrita do roteiro, a grande mudança do filme em relação ao livro atribuído ao espírito André Luiz foi trazer a história - originalmente se passa em meados do século XX - para os dias de hoje. “Mas a essência da obra está lá. Todos os conflitos morais e espirituais que aparecem no livro de 1963 também estão nessa adaptação contemporânea”, explica Márcio, em entrevista à Folha de Pernambuco.



Letícia Augustin vive a protagonista, Marina, uma jovem ambiciosa e fútil que passa por um profundo processo de transformação ao longo do filme. Ela se envolve amorosamente com Gilberto (Bruno Gissoni), filho de seu patrão, sem saber que o rapaz já vivia uma romance com sua irmã, Marita (Carol Macedo).

“Foi um processo [de preparação da personagem] intenso e com muitas responsabilidades. A Marina tem muitas camadas e eu busquei me aprofundar nelas para entender o porquê dela ser desse jeito. Espiritualmente, também pedi muito para que ela estivesse junto comigo, me auxiliando e, de alguma forma, transmitindo o que ela sentiu e passou de fato”, apontou Letícia Augustin.

Com 50 anos de carreira, Tato Gabus Mendes empresta sua vasta experiência no cinema, na TV e no teatro para a composição do inescrupuloso Nemésio, pai de Gilberto, que desenvolve verdadeira obsessão por Marina. O ator buscou retratar com veracidade e intensidade atitudes consideradas condenáveis. “É para ficar bem claro o erro e depois, se for o caso, o perdão”, comenta.

As gravações do drama espiritualista ocorreram entre junho e julho do ano passado, passando por locações em Curitiba e no Rio de Janeiro. Márcio Trigo afirma que, durante todo o processo de filmagem e preparação para o projeto, sentiu que a equipe estava “acompanhada”.

“Estávamos em uma leitura do texto, conhecendo os personagens, que os atores que interpretam as crianças ainda não estavam escalados. Como sou muito brincalhão, comecei a ler as falas com voz de criança e, de repente, ouvimos um estrondo inexplicável. Era como se tivesse caído um quadro ou algo assim, mas não havia nada, só o barulho. Deu para sacar que não dava brincar alí. Estávamos fazendo algo sério”, relata o diretor.

“Sexo e Destino” é produzido pela Estação Luz Filmes e pela New Cine e TV, com a coprodução institucional da Federação Espírita Brasileira (FEB Cinema) e distribuição da Paris Filmes. No elenco, também estão nomes como Totia Meireles, Rafael Cardoso, Antonio Fragoso, Jaed’son Bahia, Raquel Rizzo, Tiago Luz e Laura Proença.

Veja também