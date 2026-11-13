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TERROR Sexta-feira 13: confira 13 filmes de terror para assistir no streaming Data, marcada pelo imaginário sombrio, pode ser ocasião perfeita para maratonar obras do gênero

Seja você supersticioso ou não, é difícil negar o imaginário sombrio que permeia a sexta-feira 13, como a que acontece neste mês de novembro. Sendo assim, a data é perfeita para os fãs de terror.

Plataformas de streaming oferecem, em seu catálogo, opções variadas de obras do gênero. Confira abaixo uma lista de 13 filmes de terror para esta data assombrosa:

1 - 'Nós' (2019)

"Nós" (2019), dirigido por Jordan Peele e protagonizado por Lupita Nyong'o, traz a história de uma família que, ao decidir passar as férias na casa de praia dos avós, em Santa Cruz, na Califórnia, é atacada por um grupo de clones. Com um toque de humor ácido e reflexões sobre questões raciais — algo comum nas obras do diretor, famoso por “Corra!” —, o filme é repleto de simbolismos e consegue impactar o psicológico do espectador.

Onde assistir: Globoplay ou alugado no Prime Video, AppleTV e Google Play

2 - 'Gonjiam: manicômio assombrado' (2018)

"Gonjiam: manicômio assombrado" (2018) é um filme de terror sul-coreano, dirigido por Jung Bum-shik. A trama, que é sutilmente baseada em eventos reais, conta a história de um grupo de influenciadores que visita lugares supostamente assombrados e transmite suas aventuras através de vídeos ao vivo, publicados nas redes sociais. Apesar de tentarem, inicialmente, enganar o público ao encenar alguns sustos, os jovens são surpreendidos por situações inexplicáveis durante sua visita ao antigo manicômio.

Onde assistir: Prime Video ou alugado no Globoplay, AppleTV e Google Play

3 - 'Um lobisomem americano em Londres' (1981)

"Um lobisomem americano em Londres" (1981), dirigido por John Landis, traz a história de dois amigos norte-americanos que, durante uma viagem à Inglaterra, acabam sendo atacados por um lobisomem. Um deles tem seu corpo dilacerado e morre de imediato, já o outro, apesar de ferido, consegue escapar. A obra — vencedora do Oscar de Melhor maquiagem — aborda as consequências sobrenaturais do episódio na vida do jovem sobrevivente que, além de se transformar em lobisomem, é assombrado pelo espírito de seu amigo morto.

Onde assistir: Prime Video ou alugado na AppleTV

4 - 'O farol' (2019)

Protagonizado por William Dafoe e Robert Pattinson, "O farol" (2019), de Robert Eggers, mostra o cotidiano de dois marinheiros que são enviados à uma ilha remota para auxiliar na manutenção de um farol. Totalmente em preto e branco, o filme destaca como a diferença hierárquica entre os dois personagens, além da monotonia das atividades diárias, comprometem, cada vez mais, sua sanidade. A obra, conhecida pelas atuações intensas, possibilita que o espectador observe a complexidade de comportamentos bastante perturbadores.

Onde assistir: Alugado em Prime Video, AppleTV, Google Play, YouTube e ClaroTV+

5 - 'Quando eu era vivo' (2014)

Terror com toques de musical, "Quando eu era vivo" (2014) é estrelado por Sandy, Marat Descartes e Antônio Fagundes. Inspirado em obra de Lourenço Mutarelli, o longa conta a história de um homem que perde o emprego e volta a morar na casa do pai, onde precisa lidar com as memórias do passado e com a presença de uma jovem inquilina. A direção é de Marco Dutra.

Onde assistir: Prime Video, Looke ou alugado em AppleTV, Google Play, YouTube e ClaroTV+

6 - 'Os outros' (2001)

"Os outros" (2001) é protagonizado por Nicole Kidman e dirigido pelo cineasta chileno Alejandro Amenábar. No filme, uma mãe decide se mudar com os dois filhos para uma mansão isolada, na tentativa de fugir dos horrores da Segunda Guerra Mundial e aumentar a qualidade de vida das crianças, que possuem grande sensibilidade à luz. A família, que também espera a volta do pai militar, começa a experimentar situações sobrenaturais na nova casa e passam a acreditar que o local está assombrado.

Onde assistir: Prime Video ou alugado em AppleTV, Google Play e YouTube



7 - 'Nosferatu' (2024)

"Nosferatu" (2024) é um remake do clássico alemão de 1922 e traz a obsessão de um vampiro cruel por uma jovem mulher instável. A obra, dirigida por Robert Eggers, é ambientada em 1800 e conta a história de um conde misterioso, que contrata os serviços de um vendedor de imóveis para, supostamente, encontrar um novo lar. Enquanto afasta o vendedor de sua terra natal, deixando-o responsável pelos assuntos burocráticos da propriedade, o conde tenta se aproximar de sua mulher, invade seus sonhos e assume o controle de seus pensamentos.



Onde assistir: Netflix ou ou alugado em Prime Video, AppleTV, Google Play e YouTube



8 - 'Brinquedo assassino' (1988)

Grande clássico da década de 1980, "Brinquedo assassino" (1988) conta a história de um criminoso que, antes de morrer em um tiroteio com a polícia, usa seus conhecimentos em magia vodu para transferir seu espírito para um boneco. Pouco tempo depois, o brinquedo é comprado e dado como presente a um menino, que se torna o novo alvo do assassino, visto que apenas em um corpo humano ele poderá permanecer vivo. O filme é dirigido por Tom Holland.

Onde assistir: Prime Video ou alugado em AppleTV e YouTube



9 - 'O exorcista' (1973)

Clássico dos clássicos, "O exorcista" (1973), de William Friedkin, traz a história de uma menina de 12 anos, que vive em Washington e, sem nenhuma explicação, passou a apresentar um comportamento bem assustador. Sua mãe, desesperada, pede ajuda a um padre que conclui que a menina está possuída pelo demônio. Um sacerdote especialista em exorcismo é chamado para atuar no caso, entretanto, livrar-se da presença demoníaca está longe de ser um trabalho fácil.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video ou alugado em AppleTV, YouTube, Google Play e Mercado Play

10 - '1922' (2017)

Original da Netflix, "1922" (2017), de Zak Hilditch, é inspirado em um conto homônimo de Stephen King e traz a história de um fazendeiro que conspira para matar a própria mulher. No filme, o homem se junta ao filho adolescente para cometer o crime e, pouco tempo depois, ambos acabam lidando com consequências perturbadoras.

Onde assistir: Netflix

11- 'Não! Não olhe!' (2022)

"Não! Não olhe!" (2022) repete a dupla de sucesso de "Corra!" (2017) ao ser protagonizado por Daniel Kaluuya e dirigido por Jordan Peele. O filme é ambientado em uma cidade do interior da Califórnia, e conta a história de uma família que começa a testemunhar eventos sobrenaturais em seu rancho de cavalos. Misturando terror e ficção científica, a obra também conta com um toque de humor ácido e reflexões sobre questões sociais — algo comum nas obras do diretor.

Onde assistir: Alugado em YouTube, Google Play, Prime Video e Apple TV



12 - 'Segredos nas paredes' (2021)

"Segredo nas paredes" (2021), dirigido pelo tailandês Wisit Sasanatieng, mistura elementos do terror e do drama ao tratar da história de dois irmãos que, após descobrirem um buraco misterioso em uma das paredes da casa de seus avós, conseguem acessar segredos perturbadores do passado.

Onde assistir: Netflix

13 - 'A lenda do cavaleiro sem cabeça' (1999)

Estrelado por Johnny Depp e Christina Ricci, "A lenda do cavaleiro sem cabeça" (1999), de Tim Burton, é baseado no conto homônimo do norte-americano Washington Irving, e mistura os gêneros terror e fantasia. No filme, o investigador Ichabod Crane — vivido por Depp — é enviado ao vilarejo de Sleepy Hollow para solucionar uma série de assassinatos brutais, que podem estar relacionados com questões sobrenaturais que envolvem um cavaleiro fantasma, e descobre segredos sombrios.

Onde assistir: Mercado Play ou alugado em YouTube, Google Play, Prime Video e Apple TV

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