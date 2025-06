A- A+

SEXTA-FEIRA 13 Sexta-feira 13: confira 7 filmes de terror para ver no Globoplay Data, marcada pelo imaginário sombrio, pode ser ocasião perfeita para maratonar obras do gênero

Seja você supersticioso ou não, é difícil negar o imaginário sombrio que permeia a sexta-feira 13 — e a torna a data perfeita para os fãs de terror. Plataformas de streaming oferecem, em seu catálogo, opções variadas de obras do gênero. Confira abaixo uma lista de sete filmes de terror para assistir no Globoplay:

'Nós' (2019)

"Nós" (2019), dirigido por Jordan Peele e protagonizado por Lupita Nyong'o, traz a história de uma família que, ao decidir passar as férias na casa de praia dos avós, em Santa Cruz, na Califórnia, é atacada por um grupo de clones. Com um toque de humor ácido e reflexões sobre questões raciais — algo comum nas obras do diretor, famoso por “Corra!” —, o filme é repleto de simbolismos e consegue impactar o psicológico do espectador.

'Gonjiam: manicômio assombrado' (2018)

"Gonjiam: manicômio assombrado" (2018) é um filme de terror sul-coreano, dirigido por Jung Bum-shik. A trama, que é sutilmente baseada em eventos reais, conta a história de um grupo de influenciadores que visita lugares supostamente assombrados e transmite suas aventuras através de vídeos ao vivo, publicados nas redes sociais. Apesar de tentarem, inicialmente, enganar o público ao encenar alguns sustos, os jovens são surpreendidos por situações inexplicáveis durante sua visita ao antigo manicômio.

'Um lobisomem americano em Londres' (1981)

"Um lobisomem americano em Londres" (1981), dirigido por John Landis, traz a história de dois amigos norte-americanos que, durante uma viagem à Inglaterra, acabam sendo atacados por um lobisomem. Um deles tem seu corpo dilacerado e morre de imediato, já o outro, apesar de ferido, consegue escapar. A obra — vencedora do Oscar de Melhor maquiagem — aborda as consequências sobrenaturais do episódio na vida do jovem sobrevivente que, além de se transformar em lobisomem, é assombrado pelo espírito de seu amigo morto.

'Carrie, a estranha' (1976)

Clássico de Brian De Palma inspirado em livro homônimo de Stephen King, "Carrie, a estranha" (1976) conta a história de uma sensível (e sensitiva) adolescente que lida com os abusos dos colegas na escola e de sua mãe, uma fanática religiosa, em casa. Sissy Spacek vive a personagem-título, enquanto que Piper Laurie, Amy Irving e John Travolta completam o elenco principal.

'O farol' (2019)

Protagonizado por William Dafoe e Robert Pattinson, "O farol" (2019), de Robert Eggers, mostra o cotidiano de dois marinheiros que são enviados à uma ilha remota para auxiliar na manutenção de um farol. Totalmente em preto e branco, o filme destaca como a diferença hierárquica entre os dois personagens, além da monotonia das atividades diárias, comprometem, cada vez mais, sua sanidade. A obra, conhecida pelas atuações intensas, possibilita que o espectador observe a complexidade de comportamentos bastante perturbadores.

'À meia-noite levarei sua alma' (1964)

"À meia-noite levarei sua alma" (1964), dirigido e protagonizado por José Mojica Marins, é o filme responsável por apresentar e popularizar o personagem Zé do Caixão. Na obra, o coveiro cruel é obcecado pela ideia de gerar um filho "perfeito" e violenta a mulher do melhor amigo em busca de alcançar este propósito. Traumatizada, a jovem decide se vingar do coveiro, mas através do mundo dos mortos.

'Quando eu era vivo' (2014)

Terror com toques de musical, "Quando eu era vivo" (2014) é estrelado por Sandy, Marat Descartes e Antônio Fagundes. Inspirado em obra de Lourenço Mutarelli, o longa conta a história de um homem que perde o emprego e volta a morar na casa do pai, onde precisa lidar com as memórias do passado e com a presença de uma jovem inquilina. A direção é de Marco Dutra.

Veja também