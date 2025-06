A- A+

Sexta-feira 13: conheça 7 filmes de terror para ver no Prime Video Data, marcada pelo imaginário sombrio, pode ser ocasião perfeita para maratonar obras do gênero

Seja você supersticioso ou não, é difícil negar o imaginário sombrio que permeia a sexta-feira 13 — e a torna a data perfeita para os fãs de terror. Plataformas de streaming oferecem, em seu catálogo, opções variadas de obras do gênero. Confira abaixo uma lista de sete filmes de terror para assistir no Prime Video:

'Nosferatu' (2024)



"Nosferatu" (2024) é um remake do clássico alemão de 1922 e traz a obsessão de um vampiro cruel por uma jovem mulher instável. A obra, dirigida por Robert Eggers, é ambientada em 1800 e conta a história de um conde misterioso, que contrata os serviços de um vendedor de imóveis para, supostamente, encontrar um novo lar. Enquanto afasta o vendedor de sua terra natal, deixando-o responsável pelos assuntos burocráticos da propriedade, o conde tenta se aproximar de sua mulher, invade seus sonhos e assume o controle de seus pensamentos.





'Os outros' (2001)



"Os outros" (2001) é protagonizado por Nicole Kidman e dirigido pelo cineasta chileno Alejandro Amenábar. No filme, uma mãe decide se mudar com os dois filhos para uma mansão isolada, na tentativa de fugir dos horrores da Segunda Guerra Mundial e aumentar a qualidade de vida das crianças, que possuem grande sensibilidade à luz. A família, que também espera a volta do pai militar, começa a experimentar situações sobrenaturais na nova casa e passam a acreditar que o local está assombrado.

'Evocando espíritos 2' (2013)

"Evocando espíritos 2" (2013), dirigido por Tom Elkis, traz a história de um jovem casal que pretende se mudar com a filha para um lugar mais pacato, perto de uma antiga plantação, localizada no sul dos Estados Unidos. A vida dos dois, no entanto, sofre uma reviravolta quando a menina começa a ver pessoas que ninguém mais vê. A situação fica ainda pior quando a família descobre o segredo por trás das aparições sobrenaturais.

'Rec' (2007)



Em "Rec" (2007), uma jornalista se une a um operador de câmera para fazer uma reportagem a respeito do cotidiano dos bombeiros da cidade de Barcelona, na Espanha. Entretanto, o que seria um trabalho simples se transforma em um pesadelo quando, ao acompanhar a equipe, os dois se deparam com uma infecção raivosa desconhecida, que pode transformá-los em canibais. A direção é dos espanhóis Paco Plaza e Jaume Balagueró.

'Brinquedo assassino' (1988)



Grande clássico da década de 1980, "Brinquedo assassino" (1988) conta a história de um criminoso que, antes de morrer em um tiroteio com a polícia, usa seus conhecimentos em magia vodu para transferir seu espírito para um boneco. Pouco tempo depois, o brinquedo é comprado e dado como presente a um menino, que se torna o novo alvo do assassino, visto que apenas em um corpo humano ele poderá permanecer vivo. O filme é dirigido por Tom Holland.

'Morte, morte, morte' (2022)



No filme "Morte, morte, morte" (2022), dirigido por Halina Reijn, um casal de namoradas decide participar de uma festa, organizada por outros jovens, em uma mansão remota, em meio à uma tempestade. Depois de beber e utilizar outros tipos de droga, o grupo decide jogar "morte, morte, morte", uma brincadeira em que alguém é assassinado e os demais precisam descobrir quem é o culpado. Todos acabam dormindo durante o jogo, mas, no meio da noite, uma das adolescentes acorda e descobre que um dos convidados está morto. Sem eletricidade, carro ou sinal de rede, os jovens não podem buscar ajuda externa e, muito menos, confiar plenamente uns nos outros.

'O exorcista' (1973)



Clássico dos clássicos, "O exorcista" (1973), de William Friedkin, traz a história de uma menina de 12 anos, que vive em Washington e, sem nenhuma explicação, passou a apresentar um comportamento bem assustador. Sua mãe, desesperada, pede ajuda a um padre que conclui que a menina está possuída pelo demônio. Um sacerdote especialista em exorcismo é chamado para atuar no caso, entretanto, livrar-se da presença demoníaca está longe de ser um trabalho fácil.

