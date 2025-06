Sexta-feira 13: veja 7 filmes de terror para assistir na Netflix

A- A+

Seja você supersticioso ou não, é difícil negar o imaginário sombrio que permeia a sexta-feira 13 — e a torna a data perfeita para os fãs de terror. Plataformas de streaming oferecem, em seu catálogo, opções variadas de obras do gênero. Confira abaixo uma lista de sete filmes de terror para assistir na Netflix:

'O mal que nos habita' (2023)



"O mal que nos habita" (2023), dirigido pelo argentino Demián Rugna, inspira-se em um problema real — o uso excessivo de agrotóxicos em zonas rurais — para abordar a história de uma possessão demoníaca em uma fazenda no interior da Argentina. Na obra, pessoas da comunidade tentam afastar a presença maligna, que acreditam estar presente em um dos moradores locais, mas, apesar de seus esforços, acabam libertando o mal.

'A lenda do cavaleiro sem cabeça' (1999)



Estrelado por Johnny Depp e Christina Ricci, "A lenda do cavaleiro sem cabeça" (1999), de Tim Burton, é baseado no conto homônimo do norte-americano Washington Irving, e mistura os gêneros terror e fantasia. No filme, o investigador Ichabod Crane — vivido por Depp — é enviado ao vilarejo de Sleepy Hollow para solucionar uma série de assassinatos brutais, que podem estar relacionados com questões sobrenaturais que envolvem um cavaleiro fantasma, e descobre segredos sombrios.





'1922' (2017)



Original da Netflix, "1922" (2017), de Zak Hilditch, é inspirado em um conto homônimo de Stephen King e traz a história de um fazendeiro que conspira para matar a própria mulher. No filme, o homem se junta ao filho adolescente para cometer o crime e, pouco tempo depois, ambos acabam lidando com consequências perturbadoras.

'Eu sei o que vocês fizeram no verão passado' (1997)

Um marco da década de 1990, "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado" (1997), de Jim Gillespie, conta a história de quatro adolescentes que atropelam e, supostamente, matam um desconhecido. Na tentativa de se livrar das consequências, o grupo decide jogar o corpo do homem no mar, mas, um ano depois, começam a receber bilhetes de alguém que, possivelmente, saberia o que aconteceu, e passam a ser cercados pela morte.

'Não! Não olhe!' (2022)



"Não! Não olhe!" (2022) repete a dupla de sucesso de "Corra!" (2017) ao ser protagonizado por Daniel Kaluuya e dirigido por Jordan Peele. O filme é ambientado em uma cidade do interior da Califórnia, e conta a história de uma família que começa a testemunhar eventos sobrenaturais em seu rancho de cavalos. Misturando terror e ficção científica, a obra também conta com um toque de humor ácido e reflexões sobre questões sociais — algo comum nas obras do diretor.

'A perfeição' (2018)

"A perfeição" (2018), de Richard Shepard, traz a história de uma violonista que, no passado, havia sido considerada um prodígio. Após a morte da mãe, a mulher resolve voltar à antiga escola de música e se aproximar de seu antigo mentor, como também de sua nova aprendiz, deixando com que a obsessão pela perfeição faça com que sua vida tome rumos sombrios.

'Segredos nas paredes' (2021)

"Segredo nas paredes" (2021), dirigido pelo tailandês Wisit Sasanatieng, mistura elementos do terror e do drama ao tratar da história de dois irmãos que, após descobrirem um buraco misterioso em uma das paredes da casa de seus avós, conseguem acessar segredos perturbadores do passado.

