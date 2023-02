A- A+

BBB 23 Sexta-feira de consagração do líder e formação do VIP da semana; confira os escolhidos por Cezar "Antes de dar o resultado oficial da prova, vocês devem estar ansiosíssimos, preciso dizer uma coisa para vocês 'Ai, pretooo', brincou Tadeu

A edição desta sexta-feira (17) do BBB 23 resumiu como foi a Prova do Líder vencida por Cezar Black, com as consequências dos nove primeiros a desistir. Depois, o programa mostrou como aconteceu a decisão de Bruno Gaga de apertar o botão da desistência e deixar o programa.



Depois, no ao vivo, Tadeu bateu um papo com os participantes e consagrou a liderança de Cezar. O brother escolher levar para o VIP Aline Wirley (a segunda colocada na prova), Fred Nicácio, Gabriel, Key Alves e Gustavo.



"Antes de dar o resultado oficial da prova, vocês devem estar ansiosíssimos, preciso dizer uma coisa para vocês 'Ai, pretooo', disse Tadeu. Eu queria muito essa prova, porque todo mundo já sabe: Carnaval não podia ficar de fora da minha festa. Agora vou usar a peruca", brincou Black.

Black premiou o desemprenho de Aline Wirley na prova da resistência com uma pulseira VIP









Veja também

Carnaval de Salvador Em trio elétrico na Bahia, Anitta promete ajudar ambulante que teve caixa de isopor quebrada