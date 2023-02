"Sexta-Feira Muito Louca" vai ganhar uma sequência, diz Jamie Lee Curtis

A- A+

A atriz Jamie Lee Curtis afirmou que o filme "Sexta-Feira Muito Louca" vai ganhar uma sequência. A declaração foi dada durante uma entrevista na premiação PGA, nos Estados Unidos.



“Isso vai acontecer”, disse ela. “Sem dizer que há algo oficialmente acontecendo, estou olhando para você neste momento e dizendo: ‘Claro que vai acontecer’. Vai acontecer”, garantiu.

Apesar da declaração da artista, não há confirmação da Disney para uma continuação da comédia com Lindsay Lohan lançada em 2003.



Na comédia, elas interpretam mãe e filha que trocam de corpos após comerem um biscoito da sorte. No dia 14 deste mês, Curtis já tinha dado indícios sobre uma possível continuação. A famosa compartilhou nas redes sociais uma foto dela com Lohan e escreveu: "É Sexta-feira! Só estou dizendo!".



Em novembro do ano passado, Jamie Lee Curtis também contou para a Variety que “ainda não há cronograma” para o novo filme, mas “estamos conversando. Pessoas estão conversando. As pessoas certas estão conversando”.

