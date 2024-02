A- A+

BBB 24 Prova do Anjo: Michel vence, fica imune e vai emparedar alguém no domingo (18) Todos os participantes do BBB 24 disputaram a prova e se dividiram em duplas, com exceção da Líder Raquele

A sexta Prova do Anjo do BBB24 foi realizada neste sábado (17) e contou, com exceção da Líder Raquele, com todos os participantes, inclusive Giovanna, que segue com o pé imobilizado.



Divididos em duplas, Michel - que participou da prova com Giovanna - foi o vencedor e ganhou também imunidade.



Além disso, o professor mineiro vai emparedar alguém no domingo (18). O brother levou ainda, ao final da disputa, um carro zero quilômetro.

A Prova

A disputa, em dupla, consistia em ter um jogador percorrendo um labirinto e o outro jogador operando o 'My Link' da marca de um carro, ambos cooperando para fazer o melhor tempo possível para formar a palavra que culminaria no nome do veículo, após encontrar a saída do labirinto.



Giovanna e Michel foram a dupla com o melhor tempo, vencendo a primeira etapa da prova.

Na fase final eles se enfrentaram em uma prova de sorte que Michel venceu ao escolher a chave que ligou o veículo, tornando-se novamente o Anjo da semana, pela segunda vez consecutiva.

Além da imunidade de Michel, MC Bin Laden adquiriu o Poder Curinga e está imune na formação do Paredão da semana.

