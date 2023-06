A- A+

curiosidades "Sextou" é a gíria mais falada pelos brasileiros; saiba lista completa Plataforma Preply encontrou quais são os jargões mais utilizados pela população no cotidiano para "hablar" com a galera

Seja no ambiente de trabalho, em casa, na Internet, com os amigos, colegas de trabalho ou familares, as gírias dominam o jeito que as pessoas se comunicam e faz parte do dia a dia dos "manos" e dos "parças" no Brasil. Quem fala essas expressões pela "zueira" ou porque quer "biscoito" está "hitando", no "hype" e é um "ícone".

É o que descobriu a Preply, plataforma online de idiomas, que fez uma pesquisa com as gírias mais usadas pelos brasileiros. Entre os achados estão o famoso "sextou", que lidera a listagem com 74%, seguido de "treta" (64%), "zueira" (62%) e "trocar ideia" (61%). A pesquisa foi realizada em abril com 1584 respondentes das cinco regiões do Brasil.

Apesar de serem "massa" e bastante utilizadas pela população, as mesmas gírias podem ser irritantes ou causarem desconforto e deixar a galera "pistola". Segundo a Preply, 43% dos entrevistados acham chato o uso de jargões durante uma conversa, sendo "ranço" a palavra mais odiada por elas, com 30%, seguida de "lacrou" (29%), "abestado" (28%) e "crush" e "sextou", empatadas com 25%.

De acordo com o levantamento, de maneira geral, as mulheres se sentem mais aptas para usar gírias do que os homens, sendo que ambos já precisaram consultar online pelo menos uma vez o significado de algum jargão para entender o que ele significava. Já 33% dos entrevistados enfrentaram um "perrengue" e tiveram que perguntar para uma pessoa mais jovem sobre o sentido de uma dessas expressões.

TikTok e Instagram são as redes em que mais "bombam" as gírias

Mas e onde "ficar por dentro" de tudo isso? Conforme a pesquisa da Preply, o principal lugar em que os brasileiros descobrem novos termos é na Internet (64%), atrás apenas do aprendizado com amigos (70%), seja ele virtual ou presencial.

Quando o "papo" são as redes sociais, o TikTok e o Instagram dominam a preferência de onde aprender esses jargões, sendo que estão quase empatadas em 55% e 54%, respectivamente. Já o terceiro local preferido dos internautas é o Twitter (22%). Além disso, o levantamento mostrou que 38% conhecem gírias em filmes e séries e 14% com músicas.

As redes sociais vieram para popularizar ainda mais o uso de gírias no país e, não por acaso, é por lá que vemos o surgimento de jargões e expressões. Algumas, inclusive, são derivadas do inglês e de outros idiomas. Ademais, existem os termos que mudam de região para região, como 'arretado', 'borodogó' e 'tri'. Isso só nos mostra a enorme diversidade linguística que há no Brasil", afirma o gerente de sucesso de alunos na Preply Mustafa Ali Sivisoglu.

Confira a lista das dez gírias mais faladas no Brasil e os seus significados:

- Sextou (comemoração da chegada da sexta-feira);

- Treta (confusão, briga);

- Zueira (brincadeira, bagunça);

- Trocar ideia (conversar);

- Crush (pessoa que desperta atração em outra);

- Perrengue (quem está adoentado ou enfraquecido);

- Firmeza (alguém ou algo positivo);

- Lacrou (arrasou);

- Abestado (bobo, tolo);

- Ranço (incômodo, desprezo).

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

Música Kelvis Duran embala festa do Dia dos Namorados na Metrópole, neste sábado (10)