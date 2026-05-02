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SHOW Shakira acumulou fortuna com sucesso global em três décadas de carreira; saiba o valor Cantora colombiana se apresenta na noite deste sábado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

Falta pouco para o "Lobacabana". Shakira tem show marcado para a noite deste sábado (2) na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. A cantora colombiana segue como um dos maiores nomes da música mundial. Com hits de sucesso mundial em inglês e espanhol, a "Loba" acumula uma fortuna numa carreira iniciada nos anos 1990.

De acordo com estimativas recentes, a fortuna de Shakira ultrapassa os US$ 300 milhões, o equivalente a cerca de R$ 1,5 bilhão na cotação atual. O valor, referente a 2026, é baseado em dados do portal Celebrity Net Worth, frequentemente utilizado como referência para estimativas de patrimônio de celebridades.

Shakira é chamada de "Loba" pelos fãs devido ao seu hit internacional de 2009, "She Wolf". Na música, a artista canta sobre uma "loba no armário" que quer sair. O termo faz referência a uma mulher forte, empoderada e de atitude.

Esse patrimônio da artista vem de múltiplas fontes, como vendas de álbuns, streaming, turnês internacionais, publicidade e direitos autorais, destacam veículos de imprensa. Esse montante a coloca ao lado de outra milinária latino-americanas, como Jennifer Lopez e Gloria Estefan.





Ao longo dos anos, Shakira diversificou suas fontes de renda e expandiu sua atuação para além da música. Participações em programas de televisão, parcerias comerciais e gestão de direitos musicais. Em seu currículo, a colombiana ainda tem grandes turnês e megaproduções, como no intervalo do Super Bowl LIV, em 2020.

Shakira é a terceira diva pop a se apresentar no Todo Mundo no Rio, evento gratuito que já se consolidou no calendário da cidade do Rio de Janeiro, sempre no primeiro sábado de maio. A estimativa para esta edição é de reunir um público de 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana.

Sempre ligada à cena latina, a cantora já promoveu uma verdadeira festa na noite de sexta-feira (1º) no local do show ao ensaiar ao lado de dois nomes de peso da música brasileira: Caetano Veloso e Maria Bethânia. Os três adiantaram um clima de festa nas areias, pouco depois das 21h, para o teste de som e luz do gigantesco palco montado em frente ao Copacabana Palace.

Para a noite deste sábado, mais brasileiros sobem ao palco para festa. A progrmaação é a seguinte:

17h45: show de abertura com Vintage Culture;

19h: show com o DJ Maz;

21h45: show de Shakira;

0h15: pós-show com Papatinho e Melody como convidada.

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