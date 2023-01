A- A+

shakira Shakira adia mudança para os EUA por causa de estado de saúde do pai Separada do jogador de futebol Gerard Piqué, cantora vai ficar mais tempo na Espanha, diz jornal

Os planos de Shakira de se mudar de Barcelona, na Espanha, para Miami, nos Estados Unidos, foram adiados. O motivo é o estado de saúde do pai da cantora, William Mebarak, de 91 anos. Ele foi desaconselhado pelos médicos a viajar, e ela ficará com ele no país. As informações são do jornal catalão El Periodico.

"Ela não pode fazer a viagem para Miami no momento", disse a repórter Laura Fa, que temfontes próximas à cantora. "Por enquanto, fica em Barcelona".

Shakira, que se separou do jogador de futebol Gerard Piqué em maio, é mãe dos meninos Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, e tem considerado o calendário escolar para novas datas de mudança. Uma das opções seria ir para os EUA em meados de março, quando acontece, no hemisfério norte, o chamado "spring break", um recesso de primavera, ou em junho, no fim do ano letivo.

Por enquanto, a cantora tem planos de gravar um videoclipe na Espanha.

