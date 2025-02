Shakira agradece fãs após show em São Paulo: "Noite dos sonhos"

A- A+

Shakira usou suas redes sociais para agradecer os fãs presentes em seu show na noite dessa quinta-feira, 13. O segundo show da turnê Las Mujeres Ya No Lloran no Brasil aconteceu no Morumbi, em São Paulo.

"68 mil almas hoje à noite. Obrigada, São Paulo, por uma noite dos sonhos. Obrigada, Brasil, pelo começo de uma turnê inesquecível", escreveu em seu perfil no Instagram.

Nas fotos compartilhadas, ela aparece vestida com uma roupa produzida pelo estilista brasileiro Dario Mittmann e mostra um registro ao lado de Sting, que prestigiou o show.

Antes de se apresentar na capital paulista, a cantora fez um show no Rio de Janeiro, cidade que marcou a abertura da turnê.

"Rio! Não poderia ter uma plateia melhor para começar a turnê! Obrigada por todo o seu amor, carinho e energia em uma noite inesquecível", disse.



Veja também