FAMOSOS Shakira altera planos e pretende se mudar para ilhar particular, para fugir de paparazzi Cantora colombiana tenta vender mansão em Miami, avaliada em US$ 16 milhões (algo em torno de R$ 80,8 milhões), para adquirir imóvel mais privativo nos EUA

A cantora Shakira está em busca de tranquilidade. E quer, mais do que nunca, fugir do assédio de paparazzi e da imprensa especializada em cobertura de celebridades. De mudança para os Estados Unidos — ela anunciou, por meio das redes sociais, que está deixando a Espanha nesta segunda-feira (3), após a conturbada separação do jogador de futebol Gerard Piqué —, a artista pretende viver numa casa "que não seja acessível ao público", como conta para amigos e pessoas próximas.

Para isso, Shakira tenta vender o imóvel de luxo que já possui em Miami, nos EUA, e que é avaliado em US$ 16 milhões (algo em torno de R$ 80,8 milhões). A mansão é construída num terreno com 1,9 mil metros quadrados — com direito a jardim, piscina, salão de jogos e cais com acesso ao mar. Agora, o plano de Shakira é viver numa ilha particular em Miami, ao lado dos filhos Sasha, de 8 anos, e Milan, de 10.

De acordo com o jornalista espanhol Alex Rodriguez, a artista está mesmo decidida a mudar o endereço:

“Descobri que Shakira estaria interessada em outra casa que, embora seja muito perto de lá (do atual imóvel que ela possui em Miami), não é acessível ao público. Fica numa ilha particular”

A tal ilha privada pertence hoje a um empresário indiano. "Shakira compartilhou com uma de suas melhores amigas em Miami a intenção de morar lá", revela Alex Rodriguez. A artista teria feito uma oferta bastante econômica ao empresário.

