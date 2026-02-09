A- A+

Cultura Shakira cai durante show em El Salvador e compartilha momento nas redes sociais: 'sou de borracha' Cantora colombiana está em turnê mundial, "Las Mujeres Ya No Lloran", e tem mais três shows no país latino-americano

Shakira caiu no palco durante um show de sua turnê mundial, "Las Mujeres Ya No Lloran", quando se apresentava em El Salvador no último sábado (7). Ela manuseava o microfone e, enquanto caminhava, pisou em falso com o pé direito, o que a fez cair. Sem perder tempo, Shakira se levantou e continuou a apresentação, seguindo a música "Si te vas", que era cantada no momento.

A cantora se apresentava no Estádio Nacional Jorge "El Mágico" González, na capital São Salvador, onde teve mais uma apresentação no dia seguinte, e terá mais três nesta semana. No momento da queda, o público deu apoio, a aplaudindo e cantando.

Shakira levou uma queda durante o show em El Salvador, enquanto performava "Si Te Vas".pic.twitter.com/HV85215x2n — Pies Descalzos BR (@ShakiraPDBrasil) February 8, 2026

Shakira encarou o pequeno acidente de forma humorada. No dia seguinte, ela publicou um vídeo do exato momento de sua queda no story de seu perfil no Instagram. As imagens foram seguidas pela legenda "Não se preocupe que sou de borracha", acompanhada de uma risada.

Essa não foi a primeiro vez que Shakira caiu no palco durante um show. Ela também escorregou durante um giro coreografado em sua apresentação em Montreal, no Canadá, em 20 de maio de 2025, lembra o jornal La Nacion. Na ocasião, o incidente viralizou. Naquele momento, a cantora se levantou, sorriu e continuou o show, comentando posteriormente em suas redes sociais que "ninguém está imune a quedas".

