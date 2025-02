A- A+

SHAKIRA NO BRASIL Shakira chegou ao Brasil nesta sexta (7) para fazer dois shows: no Rio de Janeiro e São Paulo Cantora colombiana apresenta o show da turnê 'Las mujeres ya no lloran' no Engenhão na próxima terça (11) e segue para São Paulo em seguida

"Aprovéchame, que llegué... ya ahora". Shakira está em entre nós. A cantora colombiana desembarcou nesta sexta-feira (7) no aeroporto internacional do Rio, o Galeão, e foi recebida — como já era de se esperar — por uma multidão de fãs.

A artista, que apresentará o show da sua turnê “Las mujeres ya no lloran” na capital fluminense e em São Paulo ao longo da próxima semana, abraçou e interagiu com algumas das pessoas que lhe esperavam.

Ao publicar um vídeo da recepção, a colombiana escreveu: “Já estou aqui, te amo, Brasil”.

No registro (nas redes sociais), é possível ver a recepção calorosa dos fãs, que ainda gritavam “Shakira, solteira, você é brasileira”, em referência ao estado civil da cantora, que se divorciou do jogador de futebol espanhol Gerard Piqué em junho de 2022.

Ela ainda tirou fotos com a bandeira nacional em meio à multidão.

No Brasil, Shakira fará as suas primeiras apresentações da turnê de “Las mujeres ya no lloran” (”As mulheres não choram mais”), disco que venceu o Grammy de melhor álbum pop latino.

No Rio, o show acontece na próxima terça-feira (11), no Engenhão; em São Paulo, na quinta-feira (13), no estádio do Murumbi.

No álbum premiado, a cantora comenta o término conturbado com Piqué, que ganhou grande repercussão na mídia e entre seus fãs.

Na letra da música que dá título ao disco, ela diz: “Você me deixou de vizinha para a sogra, com a imprensa na porta e a dívida na Receita. / Você pensou que me feriu e me tornou mais forte. / As mulheres não choram mais, as mulheres faturam”.

