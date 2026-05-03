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Rio de Janeiro Shakira cita separação com Piqué em show no Rio e relembra traição descoberta por pote de geleia Divórcio da cantora e do ex-jogador de futebol aconteceu em 2022 após 11 anos de casamento em meio a série de polêmicas: 'Minha vida não tem sido fácil'

A apresentação de Shakira na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado (2), foi além da música e ecoou uma polêmica recente enfrentada pela artista. Diante de uma multidão, a cantora colombiana fez um discurso emocionado ao relembrar os últimos anos de sua vida — marcados pela conturbada separação de Gerard Piqué — e falou sobre superação feminina.

"É um sonho para mim estar vivendo isso com vocês. A vida tem forma de recompensar a gente, e esta é uma delas. Minha vida não tem sido fácil ultimamente nos últimos anos, mas das quedas ninguém se salva. Mas nós, as mulheres, cada vez que caímos nos levantamos um pouco mais sábias, um pouco mais fortes e um pouco mais resilientes. As mulheres já não choram. Por isso, esse show vai ser dedicado a todas nós. As mulheres sozinhas são mais vulneráveis, mas juntas somos invencíveis", comentou a cantora, diante da multidão na capital fluminense.



A fala arrancou aplausos do público e reforçou o tom de revanche emocional que marcou a fase recente da artista — que transformou a própria dor em um dos capítulos mais rentáveis de sua carreira.



Um dos episódios mais emblemáticos dessa história envolve justamente o fim do casamento com o ex-jogador espanhol Gerard Piqué. A separação, anunciada em junho de 2022 após 11 anos de relacionamento, virou um fenômeno midiático mundial — com direito a um detalhe curioso que viralizou: um pote de geleia.



Segundo relatos amplamente divulgados à época, Shakira teria descoberto a traição ao notar que uma geleia que Piqué não consumia estava sendo usada durante sua ausência. O alimento seria o preferido de Clara Chía Martí, apontada como pivô do fim do casamento.

A partir dali, a artista passou a canalizar a experiência pessoal em sua música. O maior exemplo veio com "Shakira Bzrp Music Sessions Vol. 53", parceria com Bizarrap, em que faz críticas diretas ao ex-marido e à nova companheira. A faixa se tornou um fenômeno global, quebrando recordes no YouTube e liderando rankings de streaming.



Outros lançamentos seguiram a mesma linha, como "Te felicito", "Monotonía", "TQG" e "Acróstico", consolidando uma fase artística marcada por indiretas afiadas e forte identificação com o público.

Do outro lado, Piqué também respondeu às provocações. Após o lançamento da música com Bizarrap, o ex-jogador apareceu publicamente dirigindo um carro modelo Twingo — citado de forma irônica na canção, em que Shakira canta que ele teria "trocado uma Ferrari por um Twingo".

No palco de Copacabana, no entanto, o tom foi menos de confronto e mais de afirmação. Ao revisitar a própria trajetória diante dos fãs brasileiros, Shakira deixou claro que, para ela, as quedas fazem parte do caminho — mas também podem ser combustível para recomeços ainda mais fortes.

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