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LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR Shakira confirma quatro shows no Brasil entre 2026 e 2027; veja cidades Ainda não há mais informações sobre o preço dos ingressos, mas a venda será feita pelo site FeverUp

Novos shows da cantora Shakira no Brasil foram anunciados neste domingo (22). Além de Salvador, cujo evento já havia sido confirmado, Balneário Camboriú, Cariacica e Fortaleza são as outras cidades que terão apresentações da colombiana entre o fim de 2026 e o início do ano que vem.

Ainda não há mais informações sobre o preço dos ingressos, mas a venda será feita pelo site FeverUp, que já conta com uma "lista de espera" de interessados na pré-venda em cada cidade.

As apresentações fazem parte da turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour e do evento Verão Atmosphere. O anúncio oficial foi feito pela Fenix Entertainment, produtora que participa da organização dos shows de Shakira no Brasil.

Até o momento, não há previsão de shows de Shakira em São Paulo. A passagem mais recente da cantora pelo Brasil envolveu uma grande apresentação para cerca de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Os shows de Shakira no Brasil entre 2026 e 2027

31/12 - Balneário Camboriú (Santa Catarina) - Av. Atlântica

03/01 - Cariacica (Espírito Santo) - Estádio Kleber Andrade

06/01 - Salvador (Bahia) - Arena Fonte Nova

09/01 - Fortaleza (Ceará) - Arena Castelão

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