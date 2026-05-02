SHAKIRA EM COPACABANA

Shakira dá dicas para quem vai ao show: 'Mandamentos da loba'

Cantora pop se apresenta em Copacabana na noite de sábado (2)

Shakira publicou, em seus stories, "Os 10 Mandamentos da Loba" para curtir seu show em Copacabana - Foto: Reprodução/Instagram @shakira

A poucas horas de subir ao palco para o megashow em Copacabana neste sábado (2), Shakira usou as redessociais para compartilhar com fãs e seguidores 10 dicas para quem vai curtir o evento.

Por meio dos stories do Instagram, a diva publicou um vídeo intitulado "Os 10 mandamentos da loba". Confira as dicas:

"Venha com sua matilha"

"Seu leque é indispensável"

"Você vai beber água"

"Cuide de quem estiver do seu lado"

"Chore se precisar"

"Essa noite é sua"

"Sinta cada segundo"

"Deixe o drama em casa"

"Em Copacabana, as mulheres não choram"

"Se preparem. Será inesquecível"

Qual o setlist da Shakira no Rio?

Shakira sobe ao palco da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado (2) para um megashow, que espera reunir cerca de 2 milhões de pessoas. A apresentação promete um repertório cheio de hits ao longo da carreira que ultrapassa três décadas.

A expectativa é de um repertório que percorra diferentes fases, incluindo sucessos como "Rabiosa", "She wolf", "Choka choka", com Anitta, "Loba" e "Estoy aquí".

Rumores dão conta de que Ivete Sangalo também fará uma participação no show -- a baiana visitou a colombiana, no Copacabana Palace, na manhã de sexta-feira. Outro rumor é quanto à participação de Anitta para o recém-lançado hit “Choka Choka”.

