Shakira dedica show em Copacabana às mulheres e desabafa: 'Minha vida não tem sido fácil'

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No maior clima de "as mulheres não choram, as mulheres faturam", trecho da música BZRP Music Sessions #53, Shakira dedicou o show do Todo Mundo no Rio, em Copacabana, na noite do sábado, "a todas nós". Antes, ela fez um desabafo, numa possível referência à exposição de sua vida pessoal e o fim do casamento com o ex-jogador espanhol Gerard Piqué. O relacionamento de 11 anos terminou em 2022 por causa de um traição do atleta. Eles têm dois filhos, Milan, de 13 anos, e Sasha, de 11.

"E como está a galera lá atrás?", disse em português, depois de cantar "TQC". "É um sonho para mim estar vivendo isso com vocês. A vida tem forma de recompensar a gente, e essa é uma delas. Minha vida não tem sido facil ultimamente nos últimos anos, mas das quedas ninguém se salva. Mas nós as mulheres cada vez que caímos nos levantamos um pouco mais sábias, um pouco mais fortes e um pouco mais resilientes. As mulheres já não choram. Por isso, esse show vai ser dedicado a todas nós. As mulheres sozinhas são mais vulneráveis, mas juntas somos invencíveis."

CPF para ela

A colombiana, que frequenta o país desde os anos 1990, quando começou a carreira e, por isso, aprendeu a falar português, não economizou na interação com os fãs em nosso idioma.

"Olá, Brasil, como vocês estão, gente? Pensar que chegar aqui quando tinha 18 anos, sonhando com cantar para vocês e me apaixonar por vocês", disse ela em português. "A vida é mágica. Brasil, eu te amo. É mágico pensar que estamos aqui, milhões de almas juntas, prontas para cantar, se emocionar, dançar, e lembrar o mundo do que é realmente importante. Isso é só possível aqui: no Rio. Não existe melhor coisa para mim, sua lobinha, se encontrar com a sua alcateia brasileira. Rio, esta noite e sempre somos um".



"Sabe que o Brasil tem mais de 20 milhões de mulheres solteiras sem ajuda, que tem que lutar a cada dia para ajudar a sua família? Eu sou uma delas. Então esse show é dedicado para todas nós", concluiu a colombiana.

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