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SHOW Shakira deve movimentar economia carioca em quase R$ 800 milhões; entenda Estudo foi realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pela Riotur, que compararam impacto da vinda da Loba com apresentações de Madonna (2024) e Lady Gaga (2025) também em Copa

O megashow da cantora Shakira no próximo sábado na Praia de Copacabana no evento Todo Mundo no Rio deve movimentar a economia carioca em R$ 776,2 milhões caso seja confirmada a estimativa de um público de 2 milhões de pessoas.



As estimativas tomam como base as projeções de despesas do público seja ele carioca ou de fora da cidade, incluindo diárias de hotéis — no caso de turistas, o consumo em bares e restaurantes e compras de lembrancinhas. O estudo foi feito pela Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e pela Riotur.

Ao Fantástico, da TV Globo, Shakira disse se sentir uma carioca e destacou as similaridades entre o povo colombiano e o brasileiro. Ela adiantou que o show do próximo sábado homenageará as latinas e deixou aberta a possibilidade de Anitta fazer uma participação.

— Copacabana, para mim, é um sonho. Eu sempre sonhei cantar nessa praia porque eu acho que é um lugar mágico. Não é somente a praia mais famosa do mundo. Se o planeta Terra tivesse um altar, seria a Praia de Copacabana — disse.

Segundo o estudo, espera-se que 13,9% do público seja de turistas nacionais (278 mil), 1,6% de turistas internacionais (32 mil) e 84,6% de cariocas e moradores da Região Metropolitana (1,7 milhão). A estimativa de receitas toma como base o chamado ticket médio de consumo — quanto se espera que alguém gaste no dia a dia na cidade. A estimativa é que essa despesa chegue a R$ 547,30 por dia para turistas brasileiros (com permanência de três dias), R$ 626,40 para estrangeiros (quatro dias) e R$ 141,75 para o público local.





— O Todo Mundo no Rio se tornou uma data que atrai as pessoas à cidade, mesmo quem não vem para assistir ao show em Copacabana. A ocupação da cidade cresce nas semanas anteriores ao evento. As pessoas frequentam os restaurantes, ficam nos hotéis, compram no comércio da cidade. Isso se reflete nos números — explicou o prefeito Eduardo Cavaliere.

A prefeitura é uma das patrocinadoras, tendo pago uma cota de R$ 15 milhões, mesmo valor que aportou no show de Lady Gaga. Em 2024, o aporte na apresentação de Madonna foi de R$ 10 milhões.

O município também estimou quanto o evento trará para a cidade em mídia espontânea em todo o mundo. Com base em notícias sobre o evento e a divulgação das imagens do show, em programas jornalísticos por exemplo, a expectativa é que a exposição internacional alcance valores semelhantes aos resultados obtidos nas apresentações de Madonna e Lady Gaga: cerca de US$ 250 milhões ou aproximadamente R$ 1,3 bilhão.

— Copacabana oferece uma combinação rara no mundo: infraestrutura, paisagem icônica e a vivência de receber milhões de pessoas. Isso posiciona o Rio de forma estratégica no circuito internacional de grandes shows e amplia o interesse de turistas ao longo de todo o ano — avaliou o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

O mês de maio é um período em que tradicionalmente o número de turistas é menor do que em outros períodos. O estudo, assinado pelo subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Balassiano e pela diretora de Marketing e Planejamento da Riotur, Renata Paes Leme, demonstra que essa realidade mudou com o evento Todo Mundo no Rio. Em 2023, ano anterior ao do show da Madonna, o feriado de 1º de Maio recebeu 252,7 mil turistas. Esse número aumentou para 339,1 mil em 2024 e para 481,4 mil em 2025.

As edições do “Todo Mundo no Rio” também geram promoção internacional espontânea para a cidade. O show de Shakira deve reforçar a imagem do Rio no mercado global, assim como ocorreu com Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025. Para 2026, a expectativa é de que a exposição internacional alcance cerca de 250 milhões de dólares, aproximadamente R$ 1,3 bilhão, considerando a cotação média do câmbio no período.

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