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Rio de Janeiro Shakira diz que "Anitta é uma rainha"; e brasileira revela que foi convidada para show em Copacabana Colombiana fará espetáculo na orla do Rio de Janeiro em 2 de maio

A cantora Anitta contou, em entrevista ao podcast Charla Podcast, que foi convidada por Shakira para ir a seu show em 2 de maio na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Segundo o portal g1, Anitta aumentou a expectativa por uma possível participação no espetáculo. Nenhuma das duas confirmou oficialmente a parceria no palco na orla da cidade.

“Ela falou: ‘vamos cantar juntas?’”, contou Anitta na entrevista. A cantora disse ainda que as duas falaram sobre que música apresentariam, que seria “Choka Choka”.

Na segunda-feira, em suas redes sociais, com a camisa do Brasil, Shakira foi perguntada sobre a presença de Anitta no evento, mas ela disse que não poderia revelar nada:

"Eu acho que vai ser inesquecível para mim. Não posso adiantar nenhuma surpresa, mas vocês conhecem a Anitta, né? Ela é a rainha! A amizade que eu tenho com ela é muito valiosa, é um presente. E essa oportunidade de cantar com ela, de fazer uma colaboração, uma música tão legal, 'Choca choca', um baile funk"., disse ela.

Shakira disse ainda que o show em Copacabana será o maior de sua vida:

"A expectativa é de 2,5 milhões de pessoas, entendeu? Uma loucura. Somente pensar nisso é surreal."

Ela destacou ainda a conexão com o Brasil:

"É uma conexão muito antiga. Um dos primeiros países que abriu as suas portas para a minha música, que me entendeu, que me acompanhou", enfatizou.

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